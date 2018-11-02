Спортсменка из США: "Олимпиада-2014 было шоу Путина, подготовка для вторжения в Украину"

Сегодня, 14:01

Игры в Сочи разрушили мечты многих спортсменов, так как они даже не знали, в чем на самом деле участвуют

Фото AFP
Фото AFP

Американская скелетонистка Кэти Юлендер рассказал о своем отношении к допинговому скандалу в российском спорте. Спортсменка раскритиковала проведение в Сочи Олимпийских игр в Сочи, которые оказались плацдармом для вторжения России в Украину.

"Русские не только испортили Олимпиаду, они и в политику вмешиваются по всему миру. Знаете, что больше всего разбивает мне сердце в ситуации с Сочи-2014? То, что это вообще была не Олимпиада! Это было личное шоу Путина. Он хотел поднять дух российского народа, чтобы потом получить поддержку и вторгнуться в Украину.

Это просто выводит меня из себя. Кажется, будто бы ты просто читаешь об этих событиях в учебниках истории, но нет – мы действительно видели все это. Спортсмены, выступавшие в Сочи-2014, не знали, в чем они на самом деле участвуют. Их мечты были разрушены.

Что касается тех русских спортсменов, которых оправдали в применении допинга в Сочи, то я на сто процентов уверена, что они заслуживают сострадания, но на те же сто процентов уверена, что они не заслуживают своих медалей. Мне их жаль, на самом деле. Они просто не видят другого выхода, кроме как принимать допинг", – рассказала Юландер.

Юлендер на Олимпийских играх в Сочи-2014 заняла в индивидуальных соревнованиях четвертое место вслед за россиянкой Еленой Никитиной. В ноябре 2017 года Никитина и еще 10 россиян были лишены медалей Сочи из-за нарушения антидопинговых правил, так что Юлендер должна была получить бронзу.

Однако в феврале 2018-го Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Никитиной и восстановил ее результаты, показанные на Олимпиаде-2014.
допинг, Олимпиада-2014

Вы сейчас просматриваете новость "Спортсменка из США: "Олимпиада-2014 было шоу Путина, подготовка для вторжения в Украину"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Фото AFP

Российского бобслеиста признали виновным в подмене допинг-проб на Олимпиаде-2014

8 Октября, 13:42

На пробе были обнаружены царапины, указывающие на неправомерное вскрытие

Другие

Фото AFP

Мировое сообщество ополчилось на WADA за восстановление российского антидопингового агентства

30 Октября, 11:03

Спортсмены из России снова могут выступать на международной арене, что не нравится многим странам
Загрузка...

Другие

Пять легкоатлетов из России дисквалифицированы за допинг

25 Октября, 17:26

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о наказании группы спортсменов за нарушение антидопингового кодекса

Другие

Алина Цвилий. Фото AFP

Украинскую призерку чемпионата Европы по легкой атлетике поймали на допинге

11 Октября, 10:51

Алина Цвилий завоевала "серебро" в спортивной ходьбе на 50 км

Биатлон

Фото AFP

Олимпийскую призерку дисквалифицировали за употребление допинга восемь лет назад

5 Октября, 17:53

Тея Грегорин обязана вернуть призовые и награды, завоеваные за период с 2010 по 2012 годы

Теннис

Ализе Корне сдает допинг-пробы прямо в номере отеля. Фото Twitter

Теннисистка Ализе Корне: "Какие-то китайские чуваки ворвались в мою комнату, чтобы взять мочу и кровь"

29 Сентября, 09:58

Французская спортсменка рассказала о том, как сдавала допинг-тест рано утром в своем отельном номере
Загрузка...