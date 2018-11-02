Спортсменка из США: "Олимпиада-2014 было шоу Путина, подготовка для вторжения в Украину"

Игры в Сочи разрушили мечты многих спортсменов, так как они даже не знали, в чем на самом деле участвуют

Американская скелетонистка Кэти Юлендер рассказал о своем отношении к допинговому скандалу в российском спорте. Спортсменка раскритиковала проведение в Сочи Олимпийских игр в Сочи, которые оказались плацдармом для вторжения России в Украину.

"Русские не только испортили Олимпиаду, они и в политику вмешиваются по всему миру. Знаете, что больше всего разбивает мне сердце в ситуации с Сочи-2014? То, что это вообще была не Олимпиада! Это было личное шоу Путина. Он хотел поднять дух российского народа, чтобы потом получить поддержку и вторгнуться в Украину.

Это просто выводит меня из себя. Кажется, будто бы ты просто читаешь об этих событиях в учебниках истории, но нет – мы действительно видели все это. Спортсмены, выступавшие в Сочи-2014, не знали, в чем они на самом деле участвуют. Их мечты были разрушены.

Что касается тех русских спортсменов, которых оправдали в применении допинга в Сочи, то я на сто процентов уверена, что они заслуживают сострадания, но на те же сто процентов уверена, что они не заслуживают своих медалей. Мне их жаль, на самом деле. Они просто не видят другого выхода, кроме как принимать допинг", – рассказала Юландер.

Юлендер на Олимпийских играх в Сочи-2014 заняла в индивидуальных соревнованиях четвертое место вслед за россиянкой Еленой Никитиной. В ноябре 2017 года Никитина и еще 10 россиян были лишены медалей Сочи из-за нарушения антидопинговых правил, так что Юлендер должна была получить бронзу.

Однако в феврале 2018-го Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Никитиной и восстановил ее результаты, показанные на Олимпиаде-2014.