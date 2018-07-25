Стало известно, как в Токио будут бороться с жарой во время Олимпиады-2020

Над аренами распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют использовать современные технологии для борьбы с жарой во время Игр-2020. Средняя температура воздуха в Токио в июле составляет чуть более 30°C, однако накануне был установлен температурный рекорд – столбик термометра поднялся до 41,1°C.

"В последние дни жизнь в Токио напоминает нахождение в сауне. Для натренированных спортсменов с хорошим здоровьем проблем с жаркой погодой быть не должно, но они могут возникнуть у зрителей соревнований. Борьба с жарой на Играх-2020 – одна из основных наших задач", – заявил губернатор Токио Юрико Койке.

Планируется, что над трассами для марафонов распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет.

Также рассматривается вариант начала марафонов в 7 утра.

Олимпийские игры в Токио-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа.

Интересно, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.