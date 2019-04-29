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Сын Эвандера Холифилда подписал контракт с "Каролиной"

29 апреля, 23:02

Элайдж будет играть в чемпионате США по американскому футболу

Элайдж Холифилд
Элайдж Холифилд. Фото: Instagram

Сын легендарного боксера Эвандера Холифилда будет выступать в Национальной футбольной лиге. Элайджа договорился об условиях контракта с "Каролиной". Соглашение официально вступит в силу 10 мая, когда игрок подпишет контракт, прибыв в лагерь новичков.

В соревнованиях по американскому футболу Холифилд-младший выступает на позиции раннинбека. В минувшем сезоне он набрал 1000 ярдов, играя за университет Джорджии, однако на NFL Combine пробежал 40 ярдов за 4,78 секунды (норматив – 4,50) и не был задрафтован.

Два года назад Элайджа был задержан полицией, у него нашли марихуану. Однако вскоре был освобожден после выплаты залога в размере 4050 долларов.

Летом 2017 года бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах американец Эвандер Холифилд официально введен в Международный зал боксерской славы.

Холифилд – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (1988). Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA (1986-1988), IBF (1987-1988), WBC (1988). Абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории (1990-1992). Чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBC (1990-1992), IBF (1990-1992, 1993-1994, 1997-1999), WBA (1990-1992, 1993-1994, 1996-1999, 2000-2001), WBF (2010-2011).

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Тег американский футбол, Эвандер Холифилд

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