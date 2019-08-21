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Такого не было 12 лет: украинец стал капитаном велокоманды на гранд-туре

21 августа, 10:25

Катерина Макаревская

Марк Падун: в прошлом году "сушил весла" и возил фляги капитану, а теперь сам будет лидером

Падун на Adriatica Ionica. Здесь украинец впервые в карьере выиграл генеральную классификацию. Фото Bettiniphoto

Падун на Adriatica Ionica. Здесь украинец впервые в карьере выиграл генеральную классификацию. Фото Bettiniphoto

Украинец во главе команды на велосипедном гранд-туре! Такого не было 12 лет. Bahrain-Merida огласила состав гонщиков на предстоящую Вуэльту, которая стартует в эту субботу, как раз в украинский День Независимости – 24 августа. И капитаном команды, вошедшей в этом году в ТОП-3 на Джиро д’Италии, а в прошлом ставшей второй на Тур де Франс и Вуэльте, неожиданно для многих назначили нашего Марка Падуна. Итальянец Доменико Поццовиво, на которого делали ставку, чуть более недели назад попал в аварию во время тренировки, столкнувшись с автомобилем. Спортсмен получил множество серьезных травм – восстановиться, естественно, не успеет, да и, поговаривают, продолжение карьеры под вопросом. Поэтому в этой испанской многодневке команда больше ставит на победы на отдельных этапах, чем на генеральную классификацию, но дает шанс проявить себя в ней 23-летнему украинцу.

Украинский велогонщик Марк Падун: "Тур де Франс – не лучшая мечта. Это три недели ада!"

Последний раз "сине-желтым" доверяли роль лидера на гранд-турах еще в 2007 году, когда на Джиро нашего Ярослава Поповича разгоняла команда Discovery Channel, за которую раньше выступал легендарный Лэнс Армстронг. Но 27-летний Ярослав тогда сошел на 12-м этапе после двух падений.

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Ярослав Попович в студии "Сегодня":

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Такого не было 12 лет: украинец стал капитаном велокоманды на гранд-туре
Падун на Adriatica Ionica. Здесь украинец впервые в карьере выиграл генеральную классификацию. Фото Bettiniphoto

Падун до этого лишь раз участвовал в гранд-туре – на прошлогодней Вуэльте, где на 12-м этапе стал третьим, но закончил гонку на 17-м из-за плохого самочувствия. А месяц назад Марк снова громко о себе заявил, впервые в карьере выиграв не только этап, но и общий, и молодежный зачеты Adriatica Ionica, гонки европейского тура в Италии.

Свой состав на финальную крупную многодневку сезона Bahrain-Merida назвала "молодой командой с большими аппетитами": "Для спринтерских этапов у нас есть Фил Баухаус с поддержкой Хайнриха Хаусслера, Луки Пиберника и Юкии Араширо. А для горных – Дилан Тенс и Марк Падун, у которых будет шанс побороться за победы на этапах с помощью Хермана Пернстайнера и Домена Новака. Марк также будет нашим гонщиком генеральной классификации. Это отличная возможность для такого молодого талантливого велогонщика, который демонстрирует хорошую форму и желание взять на себя ответственность".

Еще в прошлом году, на дебютной для себя Вуэльте, Марк сам был в роли "ассистента", а теперь помогать будут ему. "За 20 километров до финиша ты отстаешь, чтобы экономить силы и помогать лидеру, – рассказывал нам тогда гонщик. – Тогда ты, грубо говоря, сушишь весла, а капитаны борются до последнего. И каждому нужно помочь: чтобы где-то ветер не словил, где-то флягу привезти, если дождь идет – одежду". Сам себя Падун называет "комплектным гонщиком с уклоном в гору", ведь любит рельефные трассы, но не со слишком резкими перепадами. Букмекеры, ожидаемо, пока не видят украинца среди фаворитов и ставят на более опытных Приможа Роглича, Мигеля Анхеля Лопеса и Ричарда Карапаса.

Ярослав Попович – об украинской велокоманде:

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велосипедист Велоспорт Вуэльта Марк Падун СегодняСпорт

Источник: Сегодня|Спорт

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