Тань Чжунъи сократила отставание в матче за шахматную корону против Цзюй Вэньцзюнь

Китайская шахматистка Тань Чжунъи нанесла поражение своей соотечественнице Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча за титул чемпионки мира. Партия, прошедшая в понедельник в Шанхае, завершилась после 35-го хода. Тань Чжунъи играла белыми фигурами.

Счет матча стал 2,5-1,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь, пятая партия будет сыграна в среду.

Тань Чжунъи в 2017 году выиграла чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе в Тегеране. В финальном поединке Чжунъи обыграла украинку Анну Музычук.

А Цзюй Вэньцзюнь является победительницей серии Гран-при.

Напомним, что первая половина матча (2-9 мая) пройдет в Шанхае, вторая (10-20 мая) – в Чунцине. Соперницы сыграют 10 партий с контролем 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В случае ничейного счета проводится тай-брейк.

Напомним, что в марте в Берлине прошел турнир претендентов среди мужчин. Его победителем стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который теперь сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.