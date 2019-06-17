ТОП-10 "злодеев" мирового спорта: кого фанаты считают главным хулиганом
За неспортивное поведение в рейтинг от болельщиков попали Майк Тайсон, Жозе Моуринью, Флойд Мейвезер и другие
Слушатели подкаста издания ESPN выбрали десятку главных злодеев в мировом спорте. Первое место занял уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Он неоднократно был уличен в симуляции на поле, а также в неспортивном поведении. Так, он несколько раз кусал своих соперников во время матча.
Также в тройку вошли бывший футболист ряда английских клубов Джоуи Бартон, славящийся агрессивным поведением, а также боксер Майк Тайсон, который в 1997 году откусил кусок уха своего соперника Эвандера Холифилда.
ТОП-10 "злодеев" мирового спорта:
- Луис Суарес (футбол)
- Джоуи Бартон (футбол)
- Майк Тайсон (бокс)
- Жозе Моуринью (футбол)
- Диегу Коста (футбол)
- Флойд Мейвезер (бокс)
- Серхио Рамос (футбол)
- Дэвид Уорнер (крикет)
- Диего Марадона (футбол)
- Рой Кин (футбол)
Ранее мы составили рейтинг ТОП-20 самых популярных спортсменов мира по количеству подписчиков в Instagram. Самый популярный человек в этой социальной сети – Криштиану Роналду. На втором место Лео Месси, на третьем – Неймар, а вообще в топ-20 популярных спортсменов 17 – футболисты.
Смотрите видео гола главного "злодея" мира спорта Луиса Суареса в ворота "Ливерпуля":
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