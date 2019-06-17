ТОП-10 "злодеев" мирового спорта: кого фанаты считают главным хулиганом

За неспортивное поведение в рейтинг от болельщиков попали Майк Тайсон, Жозе Моуринью, Флойд Мейвезер и другие

Луис Суарес. Фото: AFP

Слушатели подкаста издания ESPN выбрали десятку главных злодеев в мировом спорте. Первое место занял уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Он неоднократно был уличен в симуляции на поле, а также в неспортивном поведении. Так, он несколько раз кусал своих соперников во время матча.

Также в тройку вошли бывший футболист ряда английских клубов Джоуи Бартон, славящийся агрессивным поведением, а также боксер Майк Тайсон, который в 1997 году откусил кусок уха своего соперника Эвандера Холифилда.

ТОП-10 "злодеев" мирового спорта:

Луис Суарес (футбол) Джоуи Бартон (футбол) Майк Тайсон (бокс) Жозе Моуринью (футбол) Диегу Коста (футбол) Флойд Мейвезер (бокс) Серхио Рамос (футбол) Дэвид Уорнер (крикет) Диего Марадона (футбол) Рой Кин (футбол)

Ранее мы составили рейтинг ТОП-20 самых популярных спортсменов мира по количеству подписчиков в Instagram. Самый популярный человек в этой социальной сети – Криштиану Роналду. На втором место Лео Месси, на третьем – Неймар, а вообще в топ-20 популярных спортсменов 17 – футболисты.

Смотрите видео гола главного "злодея" мира спорта Луиса Суареса в ворота "Ливерпуля":

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