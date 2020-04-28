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Трагически умерла знаменитая киевская спортсменка родом из России, трехкратная чемпионка мира

28 апреля, 17:10

Андрей Фоменко

Сибирячка Марина Базанова успешно выступала за "Спартак" в Украине

В понедельник ушла из жизни знаменитая гандболистка Марина Базанова. Уроженка Сибири, которая добыла славу в составе легендарного киевского "Спартака", а после распада СССР проживала в Германии, умерла, когда ей было всего 57 лет.

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Марина Базанова родилась в Омске, но затем переехала в Украину и стала одной из лучших в составе киевского "Спартака", которым руководил Игорь Турчин. Та команда много лет доминировала не только в чемпионате СССР, но и в Кубке европейских чемпионов.

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Базанова – заслуженный мастер спорта СССР, в составе сборной СССР/СНГ стала трехкратным чемпионом мира (1982, 1986, 1990 гг.) и завоевала бронзовые медали на двух Олимпиадах – в Сеуле-1988 и Барселоне-1992. В 1991 году она перебралась в Германию, где стала чемпионом страны в команде "Валле Бремен" и в качестве игрока, и как главный тренер. После окончания спортивной карьеры Марина работала реабилитологом в Бремене.

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