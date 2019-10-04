Украинец, исполняющий невероятные трюки, бросит вызов сильнейшим паркуристам мира

Украинец Титаренко будет защищать свой титул победителя на чемпионате мира по паркуру в Италии

Александр Титаренко впечатляет своими выступлениями

В субботу, 5 октября, украинец Александр Титаренко будет защищать свое звание чемпиона мира по паркуру и фрирану. Соревнование Red Bull Art of Motion пройдет в Матери, Италия. Паркур и фриран – нетрадиционные и относительно новые дисциплины. Но, часто – даже более популярные, чем некоторые традиционные виды спорта. Например, если бы наш чемпион Александр Титаренко участвовал в рейтинге самых популярных украинских спортсменов, то занял бы там 24-е место. На Instagram паркуриста подписались почти 70 тысяч "фанатов"!

Смотрите видео, как выступает Александр Титаренко:

Александр Титаренко

В соревновании примут участие 18 спортсменов со всего мира, отобранные в соответствии с разными квалификационными методами: онлайн-квалификация, квалификация на месте, а также одно место будет назначено победителю турнира, который прошел в Сингапуре в сентябре. Три участника уже определены – украинец Александр Титаренко, Кристиан Ковалевски из Польши и Эд Скотт, выигравший турнир Vancouver NAPC 2019.

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Чемпионат впервые проводится в уникальной локации Матера, Италия, в субботу, 5 октября. Матера – Европейская столица культуры на 2019 год.

Смотрите невероятные фото прыжков Александра Титаренко:

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