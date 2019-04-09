Украинеский борец Александр Чернецкий: "Новый тренер, как новая кухня. Перчика добавишь – и борщ не такой"

Накануне чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте мы поговорили с нашим призером призер ЧЕ и ЧМ в весе более 130 кг

Александр Чернецкий. Соперникам украинца страшно падать со 2-го этажа. Фото: Сергей Ревера

Украинеский борец Александр Чернецкий: "Новый тренер, как новая кухня. Перчика добавишь – и борщ не такой" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c3f/b8c/5cac3fb8cb666.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c3f/b8c/5cac3fb8cb666.jpg 2019-04-09T09:54:00+03:00 Другие Накануне чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте мы поговорили с нашим призером призер ЧЕ и ЧМ в весе более 130 кг

— Чемпионат Европы всегда необычный, — начал призер ЧЕ и ЧМ по греко-римской борьбе в весе более 130 кг накануне турнира в Бухаресте. — На таких соревнованиях, как Европа и мир, всегда есть открытия. Никто не ожидает от человека, что он возьмет медаль, а он показывает себя с иной стороны. А на другого много надежд, и он сгорает. Ну и плюс соперники. Одного человека знают, настраиваются на него, как на последнюю схватку. А на незнакомого думают: "А, проходной", — а он берет и показывает результат. Это, в основном, случается с молодыми.

Но у нас едет хорошая команда — и молодая, и зрелая, и медалированная. Я, Жан Беленюк, Коля Дараган (77 кг) — зрелый парень, ему уже 35 лет. Уже пора раскрыться. В 82 кг у нас едет Фильчаков, он призер Европы до 23 лет. Да, в принципе, у всех есть медали, только в разные годы. Думаю, должны показать какой-то хороший результат. Такая работа не проходит даром — два сбора было до этого, и этот подводящий сбор очень жесткие были.

— В чем жесткость сборов?

— До этого с предыдущим тренером мы работали по одному плану, шесть лет одни и те же тренировки. Как, к примеру, вы едите одну и ту же еду. А новый тренер (в декабре пришел Сергей Андреев. — Авт.), как новая кухня. Новые интересные задания, нагрузки, что-то новое узнаем. Если ты глупый человек, то не увидишь разницы в тренировках разных специалистов, а если умный, то увидишь разницу даже в нюансах: чуть-чуть перчика добавил — и уже борщик-то не такой (смеется). Еще жесткость сборов в том, что мы делали очень много ковра, специфического. У нас же борьба идет в партере и стойке. И вот тренер хотел подтянуть нам партер. Много молодых, которые даже не выдержали сборы: тот травмировался, тот заболел. Но обстановка в команде спокойная, дружелюбная, куча ребят, которых до этого не вызывали, приезжает на сборы. Они подтягиваются, обкатываются. Человек хочет выжать из команды все, на что она способна.

— Как вы свое состояние оцениваете?

— Нормально (смеется). Для 35-летнего парня, который выиграл чемпионат Украины, опять в обойме и выполняет всю нагрузку, заданную тренером. Я ни одного дня ни сачканул. А вот молодежь — половину нагрузки делает. Одним словом я оцениваю себя на 100% (улыбается). А соревнования — это лотерея. Смотря какой жребий, какой судья, как ты себя там поведешь в той или иной ситуации. Никто ничего не может предсказать. Поэтому спортсмены суеверные. Но Бог даст, а мы возьмем.

— Для греко-римской борьбы 35 лет — это что? Не расцвет?

— По большому счету, закат в любом спорте (смеется). Расцвет где-то с 21 года до 25—27. В этот момент у тебя все процессы в организме идут на пике. А в 35 лет все идет вниз. Мы уже на горку взошли и уже медленно катимся вниз (смеется).

— Всех соперников в категории, наверное, изучили от и до...

— Да, все друг друга знают, но, может, молодые какие-то подтянутся. Или кто-то травмировался на сборах или соревнованиях и в заявке, в зависимости от страны. Если есть в весе хороший контингент, они пишут два-три человека. Не дай бог, что-то случится, чтобы кто-то другой поборолся. А так всех знаем. Но все знают меня, вот в чем проблема (смеется). Я уже на разных языках начинаю понимать фразу: "Не надо! Не иди к нему!". Россияне кричали так своему борцу на мире: "Не надо, ты к нему не подходи! Вообще уходи оттуда!". Бояться? Конечно, боятся. Если ты со второго этажа падаешь, конечно, страшно становится (смеется).

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.