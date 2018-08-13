Украинские фигуристы Назарова и Никитин: "Хотим доказать, что мы больше не дети"

Лучшие фигуристы Украины рассказали нам о тортике, не дождавшемся именинницы, о том, почему вернулись в Харьков, круче ли он Киева, и о встречах под градусником

Тем, кто уже утомился от жары и соскучился по прохладе, на этой неделе найдется спасение в виде кутания в куртки и пледы – 14-15 августа на киевской ледовой арене на Шалетт пройдут контрольные прокаты украинской сборной по фигурному катанию. Первые наработки планируют показать и наши лидеры, чемпионы Универсиады и призеры юниорского чемпионата мира в танцах на льду, Александра Назарова и Максим Никитин. А накануне мы посетили Харьков, посмотрели на тренировку и поговорили с нашими фигуристами.

— Во время тренировки вы обсуждали какой-то тортик. В честь чего был праздник?

Максим: У тренера Марьяны Козловой был день рождения, и так как Саша сейчас поступает в магистратуру, нам в тот день пришлось пропустить тренировку, и мы не смогли ее поздравить. В воскресенье вот приносили тортик, но ее не застали, и его съели малыши из нашей харьковской группы.

— Как прошли экзамены?

Александра: Сдавала английский, а перед этой тренировкой – профпредмет. Очень долго это все происходило – не успела на вторую тренировку, но думаю, все прошло хорошо. Поступаю на "зимние виды спорта" в Харьковскую государственную академию физической культуры (Александре – 21, Максиму – 23, он готовится к поступлению в аспирантуру. – Авт.).

— Почему расстались со Шпильбандом и вернулись сюда?

Максим: Мы с Игорем в хороших отношениях, даже после отъезда созваниваемся — он дает советы. Пришлось уехать только из-за финансового аспекта. Находиться в США стало еще дороже. А я так понимаю, после Олимпиады-2018 все средства пущены на летние виды спорта.

Александра: Мы вернулись домой, чтобы не терять времени, пока что-то решается. Нам приехал помочь Фабьян, тренер, с которым мы работали в США, чтобы хотя бы поставить программы. А дальше посмотрим. Бросать мы не будем.

Максим: Конечно, спонсоры, финансовая поддержка – это то, в чем мы нуждаемся в первую очередь. Например, ОФП в США – это в среднем $100 в час. Также нам нужен человек, который занимается хореографией – это еще плюс $100 за 45 минут.

Александра: В спорте мы еще не всего добились, не все силы испробовали. Поэтому хотим дойти до того момента, когда почувствуем, что уже не можем дальше – тогда все, дорогу молодому поколению. А пока еще хочется самим.

Тренировочный процесс. Бурза готовит украинцев к сезону и планирует поднимать спорт во Франции:

— Здесь вы на неопределенное время. Есть наметки, куда хотели бы поехать работать, когда появится возможность?

Максим: Билетов пока нет. Но мы ведем переговоры с федерацией и с Фабьяном – думаем, следовать за ним или ехать в другое место. Есть варианты, которые мы не хотим пока разглашать. Это поворот на 180 градусов в нашей жизни. И для Фабьяна это тоже важный шаг: сейчас он будет работать соло и собирать свою команду. Здесь он до конца августа и потом улетает во Францию.

— Как проходит межсезонье? Вижу, одна программа уже готова, вторая еще в процессе...

Максим: Была небольшая заминочка: не могли найти образ, идею. Только сейчас определились с произвольной под Чаплина.

Александра: Эту тему брали уже очень много фигуристов. Мы хотим сделать из этого что-то новое. Будет нарезка из трех фильмов, не только из "Огней большого города", которую вы слышали на тренировке. Первая часть малоузнаваема, мы нашли музыку, которую почему-то раньше никто не использовал, и более популярные темы, чтобы люди, которые любят Чарли Чаплина, его узнали. Будет ли снова театр в образах? Все пока в процессе, но да, мы не хотим, чтобы людям становилось скучно.

Максим: А с "Чикаго" окончательно определились еще в США, но поставить почти ничего не успели. Чья идея, уже не вспомним. Точно скажу, что это был не я! Я только принимаю или отвергаю варианты (улыбается). С поиском музыки у меня проблемки.

— Мотивирует то, что сейчас вы центр внимания тренера?

Максим: Мы даже чуть-чуть отвыкли от этого. В США у нас была система уроков, то есть с Фабяном был урок 45 минут, с Игорем – час. Или наоборот.

Александра: Нынешняя система нам роднее: когда над тобой постоянно зрит око. Так намного комфортнее.

Максим: Фабьян здесь всего две недели, а мы уже сделали огромную работу. Буквально за три дня довели до ума программы, по крайней мере до той степени, чтобы мы могли делать все элементы, пусть не с полноценной хореографией.

С Сашей. Фабьян воспитывает чувство движения:

— Не все понимают, в чем колорит Харькова. В чем находите его вы?

Максим: Нам проще, это все-таки родной город. Колорит объяснить словами не могу. Но если у меня будет хорошая возможность, я бы здесь с удовольствием жил в будущем.

Александра: А я не думаю, что осталась бы здесь жить. Но от этого моя любовь к городу не уменьшается. Почему не жила бы? Даже из украинских городов мне больше нравятся Киев и Львов. Киев побольше, а Львов – из-за атмосферы. Для меня Харьков маловат, а я люблю гулять, ходить пешком.

— Какие ваши любимые места в Харькове?

Максим: Я живу в районе Новые Дома. Там ничего интересного и красивого, но все равно приятно, потому что я там провел все детство, помню места, где игрался, баловался. Люблю парк Горького, в центре города – исторический музей. Рядом большой градусник. Это у всех место встречи – под градусником. Красивый Благовещенский собор, когда смотришь на него сверху, особенно вечером. Люблю ночной город — тогда подсветка замечательная. Визитная карточка города – "Зеркальная струя", фонтан в арке. За ним построили очень классный собор, там безумно красиво и внутри, и снаружи, просто "вишенка на торте".

Александра: А у меня – район Пушкинской. Потому что там маленькие миленькие улочки, все в цветах, с красивыми витринами. И набережная, конечно. Где находится мой дом, и я привыкла там гулять, бегать по утрам, вечером просто там находиться, особенно летом. Это, наверное, самое любимое место.

— Какая цель на этот сезон?

Александра: Показать прогресс, разницу между нашими прошлыми и новыми программами и качеством катания. Хотим доказать, что мы больше не дети, даже если постановки будут шуточные, с детскими эмоциями.

Максим: Что мне не нравится в нынешнем фигурном катании – это то, что люди год за годом делают одно и то же в одном и том же стиле. Мы все же пытаемся быть разными, и хочется это показать. А также то, что решения, которые мы приняли в этом году, были правильными.