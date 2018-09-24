Украинские шахматистки поразили нарядами: на вышивку каждого платья ушло 16 километров ниток

23 сентября в грузинском городе Батуми состоялась церемония открытия 43-й Всемирной шахматной Олимпиады. Среди участников соревнований – мужская и женская сборные Украины.

В мужском турнире Олимпиады будут соревноваться 185 национальных сборных, в женском – 151. В составе каждой команды – 4 основных игрока и 1 запасной.

Мужская сборная Украины: Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Руслан Пономарев, Антон Коробов (капитан – Александр Сулипа).



Женская сборная Украины Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова, Юлия Осьмак (капитан – Михаил Бродский).

Церемония открытия Олимпиады была масштабной и яркой. Настоящий фурор вызвали украинские шахматистки, которые пришли на праздник в изысканных платьях известного дизайнера Юлии Магдич.

"Ко мне обратился президент Федерации шахмат Киева Павел Куфтырев и предложил создать парадную форму для национальной сборной Украины, – рассказывает Юлия Магдич. – У меня второй разряд по шахматам, поэтому предложение меня вдохновило и стало определенным творческим вызовом. Ибо задача стояла непростая: форма должна быть женственной, украинский и одновременно сдержанной, ведь шахматы – спорт серьезный. Кроме того, в каждой чемпионки – свои предпочтения. Но, кажется, нам удалось объединить все эти факторы в одном платье. Я решила скомбинировать актуальный ныне темно-синий цвет с яркой красочной вышивкой братчиков. Соблюли мы и сине-желтую гамму. Фасон выбрали А-силуэта, который чем-то напоминает шахматные фигуры. На вышивку каждого платья ушло 16 километров ниток. Лично от себя в вышивку я добавила, как пожелание, золотые нити – так как к платьям очень подойдет олимпийское "золото"!"

















24 сентября состоится 1-й тур Олимпиады. Начало матчей – 15:00. Финиширует турнир 5 октября.

Ранее мы рассказывали, что Василий Иванчук и Анна Музычук сыграли в шахматы в Мертвом море.