Умер автор легендарного олимпийского Мишки: причина смерти художника не называется

На 85-м году жизни умер художник Виктор Чижиков, который более 40 лет назад придумал олимпийского Мишку

Вчера болельщики спорта вспоминали Олимпиаду-1980 в Москве – 19 июля исполнилось ровно 40 лет со дня открытия летних Игр в СССР. А сегодня появилась грустная новость. 20 июля ушел из жизни художник Виктор Александрович Чижиков, который создал олимпийского Мишку, талисман Олимпиады-1980. Ему было 84 года. Причина смерти Чижикова не называется.

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Чижиков работал в журналах "Крокодил", "Веселые картинки", "Мурзилка", "Пионерская правда", а также иллюстрировал книги, сотрудничал с издательствами "Малыш", "Детская литература", "Художественная литература" и другими.

Более 40 лет назад соболь, медведь, заяц и прочие представители фауны претендовали на символ главных мировых спортивных состязаний 1980 года. А победил медвежонок, которого нарисовал Виктор Чижиков.

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"Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость – то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей. Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года. Образ Олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей", – пишет в Facebook издательство АСТ Дети.

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Чижиков был награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу "Доктор Айболит".

Смотрите кадры с открытия юношеской Олимпиады-2020:

Видео: Reuters

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