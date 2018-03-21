Усей Болт забил гол за "Мамелоди Сандаунз"
Рекордсмен мира в спринте отличился на тренировке
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт, который завершил карьеру в прошлом году, в конце февраля подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР по футболу "Мамелоди Сандаунз".
В своих соцсетях Усейн выложил видео со своей тренировки в составе "Мамелоди", на которой он отличился забитым голом. После навеса с фланга высоченный Болт воспользовался ошибкой вратаря и головой отправил мяч в сетку.
From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 20 марта 2018 г.
Болт завершил карьеру летом 2017-го после чемпионата мира в Лондоне. В заключительном старте в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.
Ранее Болт признавался, что мечтает стать футболистом "Манчестер Юнайтед", а также рассказывал, что в марте собирается на просмотр в дортмундскую "Боруссию", где также выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
"Мамелоди Сандаунз" – южноафриканский футбольный клуб из Претории, ранее носивший название "Мамелоди Юнайтед". Выступает в Премьер-лиге ЮАР. Семикратный победитель Премьер-лиги. Победитель Лиги чемпионов КАФ 2016 года.
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