Усей Болт забил гол за "Мамелоди Сандаунз"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт, который завершил карьеру в прошлом году, в конце февраля подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР по футболу "Мамелоди Сандаунз".

В своих соцсетях Усейн выложил видео со своей тренировки в составе "Мамелоди", на которой он отличился забитым голом. После навеса с фланга высоченный Болт воспользовался ошибкой вратаря и головой отправил мяч в сетку.

From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo