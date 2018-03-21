Усей Болт забил гол за "Мамелоди Сандаунз"

Рекордсмен мира в спринте отличился на тренировке

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт, который завершил карьеру в прошлом году, в конце февраля подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР по футболу "Мамелоди Сандаунз".

В своих соцсетях Усейн выложил видео со своей тренировки в составе "Мамелоди", на которой он отличился забитым голом. После навеса с фланга высоченный Болт воспользовался ошибкой вратаря и головой отправил мяч в сетку.

Болт завершил карьеру летом 2017-го после чемпионата мира в Лондоне. В заключительном старте в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.

Ранее Болт признавался, что мечтает стать футболистом "Манчестер Юнайтед", а также рассказывал, что в марте собирается на просмотр в дортмундскую "Боруссию", где также выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

"Мамелоди Сандаунз" – южноафриканский футбольный клуб из Претории, ранее носивший название "Мамелоди Юнайтед". Выступает в Премьер-лиге ЮАР. Семикратный победитель Премьер-лиги. Победитель Лиги чемпионов КАФ 2016 года.