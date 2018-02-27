Усейн Болт подписал контракт с победителем Лиги чемпионов

Сегодня, 12:17

Легендарный спринтер будет выступать за "Мамелоди Сандаунз"

Болт уже в ЮАР. Фото Twitter
Болт уже в ЮАР. Фото Twitter

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт, который завершил карьеру в прошлом году, подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР "Мамелоди Сандаунз".

В составе африканской команды ямаец тренировался с начала 2018-го. Ранее ходили слухи, что Усейн мог оказаться в дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Юнайтед".

Болт завершил карьеру летом 2017-го после чемпионата мира в Лондоне. В заключительной гонке в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.

Несколько недель назад Болт предложил услуги клубу Дэвида Бекхэма "Майами".

Ранее Болт признавался, что мечтает стать футболистом "Манчестер Юнайтед", а также рассказывал, что в марте собирается на просмотр в дортмундскую "Боруссию", где также выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

"Мамелоди Сандаунз" – южноафриканский футбольный клуб из Претории, ранее носивший название "Мамелоди Юнайтед". Выступает в Премьер-лиге ЮАР. Семикратный победитель Премьер-лиги. Победитель Лиги чемпионов КАФ 2016 года.
футбол, Лига чемпионов, Усейн Болт

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Источник:

Eurosport

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