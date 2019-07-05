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В Бразилии обвинили Сергея Бубку в коррупции

5 июля, 09:54

Экс-губернатор Рио рассказал, как город получил Олимпийские игры

Игр в Рио - первые в Южной Америке
Игр в Рио - первые в Южной Америке. Фото: AFP

Россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года, сообщил экс-губернатор штата Сержио Кабрал.

"Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Артур Нузман поворачивается ко мне и говорит: "Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество", – приводит слова Кабрала UOL.

По словам Кабрала, он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку 1,5 млн долларов. На эти деньги были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом организации.

Председатель НОК Карлос Артур Нузман был арестован в октябре 2017 года в рамках операции, начатой в сентябре, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски.

Бубка – украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше 6 метров. Чемпион Олимпийских игр (1988), шестикратный чемпион мира. Глава НОК Украины.

Попов -российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы.

Тема коррупции при выборе Рио-2016 уже поднималась и ее комментировал Бубка. "Я могу смело утверждать, что мой голос на выборах Олимпийской столицы 2016 года никто не покупал и ни о какой коррупции с моей стороны не может быть и речи", – подчеркнул Сергей Бубка.

Напомним, что недавно МОК определил Милан столицей зимней Олимпиады-2026:


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Тег Сергей Бубка, МОК , Олимпиада-2016

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