Все желающие смогут потусить в компании любителей Dota 2 и выиграть призы благодаря своим знаниям и умениям

В Киеве пройдет грандиозный турнир киберспортсменов

14 декабря в Киеве пройдет грандиозный турнир по киберспорту – LAN-финал Red Bull River Runes. Онлайн-квалификации этого турнира уже завершены и 16 лучших игроков готовятся показать свое мастерство на главной сцене Киберспорт Арены. Победителю турнира достанется главный приз – поездка на встречу с одним из игроков всемирно известной команды OG – двукратного чемпиона мира по Dota 2.

Организаторы обещают поединки один на один, крутую команду комментаторов, конкурсы и турниры для всех желающих, а также подарки от партнеров. Для освещения мероприятия собрана крутая команда талантов StarLadder, а у зрителей будет возможность пообщаться вживую с такими звездами, как Роман CaspeRRR Лепехин, Дмитрий Droog Чумаченко, Олеся Olesami Денисенко и Алексей Bafik Бафадаров.

Для любителей

Интересно, что непосредственно в день финала на месте будет организован любительский турнир для всех желающих. Также пройдет конкурс для знатоков Dota 2. Также состоится турнир по Dota Underlords, а для лучших шахматистов организаторы приготовили подарки.

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Все это, а самое главное – компания единомышленников – 14 декабря в 14:00 в Киев Киберспорт Арене, по адресу Вадима Гетьмана 13, станция метро "Шулявская".

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