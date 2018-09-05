В Киеве пройдет уникальная велогонка на Андреевском спуске

В столице Украины во второй раз пройдет гонка Red Bull Володар Гори: каждый желающий сможет испытать свой байк и побороться за титул

В Киеве 22 сентября пройдет уникальное соревнование для всех вело-любителей на различных видах велосипедов. Гонка пройдет в одной из наиболее исторических и живописных частей Киева – на Андреевском спуске. Начало соревнований в 14:00.

Red Bull Володар Гори – это динамические велогонки, главная особенность которых в том, что допускаются любые виды велосипедов. Шоссейный, bmx, фикс, mtb и другие – каждый может испытать свои силы, взять новую вершину и стать "Властелином Горы". К участию приглашаются женщины и мужчины в возрасте с 18 лет.

Если все лето вы накручивали километры по городу, то 22 сентября у вас есть прекрасная возможность попробовать быстрее других преодолеть 580 метров с набором высоты в 56 метров. Различные виды велосипедов, профессиональные спортсмены и любители – все в одинаковых условиях стартуют группами с подножия горки и мчатся вверх к Андреевской церкви. Победители среди мужчин и женщин будут определены по результатам лучшего времени в финале соревнований.

Для участия необходимо зарегистрироваться онлайн на redbull.ua/VolodarGory.

Велогонки Red Bull Володар Гори

22 сентября, 14:00

г. Киев, ул. Андреевский спуск, 5\31

Напомним, что в прошлом году гонка также прошла на Андреевском спуске. Победитель у мужчин проехал дистанцию 580 метров по брусчатке с набором высоты в 56 метров за минуту и 33 секунды.