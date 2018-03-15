В пятом туре претендентского турнира все партии завершились вничью
Лидирует американский гроссмейстер Фабиано Каруана
В Берлине проходит шахматный турнир претендентов. Восемь гроссмейстеров играют по круговой системе. Победитель турнира встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую корону.
В пятом туре были зафиксированы такие результаты:
Левон Аронян (Армения) - Александр Грищук (Россия) – ничья
Уэсли Со (США) - Владимир Крамник (Россия) – ничья
Фабиано Каруана (США) – Сергей Карякин (Россия) – ничья
Дин Лижэн (Китай) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – ничья
Турнирное положение: Каруана – 3,5; Мамедьяров, Крамник – по 3; Дин Лижэн, Аронян, Грищук – по 2,5; Карякин, со – по 1,5.
Призовой фонд претендентского турнира составляет 420 тысяч евро. Победитель получит 95 000 евро, второй призер – 88 000 евро, третий – 75 000 евро. Остальные участники в порядке занятых мест получат соответственно 55, 40, 28, 22 и 17 тысяч евро.
Напомним, что Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
Проведение чемпионского поединка запланировано с 9 по 28 ноября 2018 года в Лондоне. Призовой фонд матча составит 1 миллион евро, В декабре прошлого года Международная шахматная федерация представила логотип матча за звание чемпиона мира по шахматам, который сравнили с позой из "Камасутры".
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