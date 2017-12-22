В шахматы сыграли в позе из "Камасутры", скопировав логотип чемпионата мира

Основатели портала chess.com Эрик Аллебест и Джером Северсон сыграли в шахматы в позе из "Камасутры". Таким образом они отреагировали на официальный логотип чемпионата мира по шахматам.

Аллебест и Северсон вначале поделились впечатлениями от логотипа, а затем приняли изображенную на нем позу и начали игру. Основатели шахматного портала заявили, что воодушевлены логотипом и ожидают, что он станет всемирно известным. На нем изображены два человека, которые держат шахматную доску, а их ноги и руки переплетены.

Этот логотип, который разработали московские дизайнеры, раскритиковали гроссмейстеры. В частности, британец Найджел Шорт предположил, что Всемирная шахматная федерация "решила преподать шахматному миру урок секса".

Проведение чемпионского поединка запланировано с 9 по 28 ноября 2018 года в Лондоне.

Напомним, что в матче за шахматную корону звание будет защищать норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Соперник Карлсена определится в турнире претендентов, который состоится с 10 по 28 марта в Берлине.

26-летний Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.