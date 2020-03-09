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В Украине сегодня вручают спортивные "Оскары": онлайн-трансляция шоу

9 марта, 17:41

Елена Павлова

Мы проведем онлайн-трансляцию с интересными подробностями, а также покажем самые стильные наряды на красной дорожке

Сегодня в Украине вручают спортивные "Оскары"! Вечером в Киевском национальном академическом театре оперетты состоится торжественное вручение ежегодной премии "Герои спортивного года", которая присуждается лучшим спортсменам, тренерам и командам за весомые достижения, прославляющие нашу страну в мире.

По всем традициям "Оскара" событие собирает на красной дорожке знаменитых украинцев из мира искусства, кино, театра и, конечно, главных виновников, которые меняют тренировочную форму на изысканные платья и костюмы – спортсменов. Будем там и мы – корреспондент сайта "Сегодня" покажет церемонию изнутри. Смотрите эксклюзивные фото, узнавайте о победителях всех номинаций первыми – в нашей онлайне.

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Герои спортивного года

В этом году во время гала-вечера, организованного Национальным олимпийским комитетом, заветные статуэтки получат лучшие в таких номинациях:

В тренде
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча
  1. Спортсмен года (номинанты – Беленюк, Пидручный, Романчук)
  2. Спортсменка года (номинанты – Белодед, Магучих, Харлан)
  3. Тренер года
  4. Сенсация года
  5. Сборная команда года
  6. Лучшая команда (сборная) в игровых видах спорта
  7. Олимпийская надежда Украины
  8. Восходящая звезда
  9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
  10. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

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спортсмены НОК Украины украинские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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