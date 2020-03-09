В Украине сегодня вручают спортивные "Оскары": онлайн-трансляция шоу

Сегодня в Украине вручают спортивные "Оскары"! Вечером в Киевском национальном академическом театре оперетты состоится торжественное вручение ежегодной премии "Герои спортивного года", которая присуждается лучшим спортсменам, тренерам и командам за весомые достижения, прославляющие нашу страну в мире.
По всем традициям "Оскара" событие собирает на красной дорожке знаменитых украинцев из мира искусства, кино, театра и, конечно, главных виновников, которые меняют тренировочную форму на изысканные платья и костюмы – спортсменов. Будем там и мы – корреспондент сайта "Сегодня" покажет церемонию изнутри. Смотрите эксклюзивные фото, узнавайте о победителях всех номинаций первыми – в нашей онлайне.
Герои спортивного года
В этом году во время гала-вечера, организованного Национальным олимпийским комитетом, заветные статуэтки получат лучшие в таких номинациях:
- Спортсмен года (номинанты – Беленюк, Пидручный, Романчук)
- Спортсменка года (номинанты – Белодед, Магучих, Харлан)
- Тренер года
- Сенсация года
- Сборная команда года
- Лучшая команда (сборная) в игровых видах спорта
- Олимпийская надежда Украины
- Восходящая звезда
- Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
- Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
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