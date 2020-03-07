В Японии пропал известный украинский спортсмен: он собирался покорять Фудзияму

Алексей пропустил свой рейс в Украинцу и не выходит на связь с 28 февраля

Известный украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии. Об этом в соцсетях написали его друзья. Сообщается, что в последний раз украинца видели 28 февраля. Он не забрал вещи из отеля и пропустил свой обратный рейс на родину. Друзья считают, что Алексей собирался подняться на гору Фудзияма и жалуются, что местная полиция не спешит начинать поиски пропавшего.

"Алексей Борисенко из Украины пропал без вести. Он был в Токио, и его в последний раз видели 28 февраля, когда он выходил из отеля и заходил в метро. С тех пор он не вернулся в свой отель. Он не выселился из отеля, всего его вещи остаются там. Он пропустил свой рейс обратно в Украину. Есть вероятность, что он мог направиться к горе Фудзияма. Японская полиция отказывается проводить поисковую операцию, потому что не верит, что он мог уйти в горы. Если у вас есть какая-либо информация или вы хотите помочь, пожалуйста, сообщите нам об этом", – говорится в сообщении друзей.

В прошлом году Алексей Борисенко представлял Украину на чемпионате мира по триалу в Португалии и мировом первенстве по горному бегу в Аргентине.

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