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Видео ужасной аварии, после которой велогонщик впал в кому: "Существует серьезная угроза жизни"

6 августа, 10:54

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

На финише первого этапа многодневки гонщик из Нидерландов вытолкнул своего соотечественника за пределы трассы

Первый этап веломногодневки "Тур Польши" закончился завалом на самом финише и серьезными травмами одного из спортсменов. На завершающем отрезке трассы произошла авария: голландцы Дилан Груневеген и Фабио Якобсен боролись за победу, Якобсен начал обгон оппонента на последних метрах, а Груневеген вытолкнул соотечественника прямо в ограждение на скорости около 80 км/ч.

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По кадрам видеосъемки видно, что Якобсен также влетел в фотографа, стоявшего за ограждением.

После столкновения Фабио был экстренно госпитализирован. Велогонщик потерял много крови и впал в кому. Также пострадал один из судей соревнования.

Заявление генерального директора "Тура Польши" Чеслава Ланга: "Только что вернулся из больницы, чувствуя себя немного успокоенным. Увидев аварию, мы опасались худшего, но теперь мы знаем, что состояние Фабио Якобсена стабильное. В свою очередь судья пришел в сознание и находится в стабильном состоянии. Я хотел бы поблагодарить врачей и персонал больницы за их быструю помощь и заботу и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в аварии".

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В то же время, врач гонки Барбара Йершина сообщила, что травмы Якобсена угрожают его жизни.

"Это тяжелая черепно-мозговая травма, интубировать его было сложно. Что касается сердца, то оно работало нормально. Хуже ситуация была с дыхательной системой, потому что пострадали верхние дыхательные пути. Он был доставлен в больницу, потерял много крови, но жив. Существует серьезная угроза жизни. Но он нуждается в нас", – сказала Йершина в комментарии interia.pl.

Решением судей виновник завала Груневеген был дисквалифицирован и исключен из дальнейших соревнований. Международный союз велосипедистов счел поведение велосипедиста неприемлемым и передал дело в дисциплинарный комитет, чтобы наложить дополнительные санкции на спортсмена, соразмерные серьезности нарушения. Победа перешла к Якобсену.

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Источник: Сегодня|Спорт

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