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Владимир Дубинский: "Любое решение, принятое Федерацией волейбола Украины, мы поддержим"

26 марта, 16:12

Официально

Президент СК "Прометей" в видеобращении рассказал о том, как повлиял карантин на украинский волейбол

XXIX Чемпионат Украины по волейболу приостановлен на время карантина. В связи с этим у команд возникает ряд вопросов, в частности, относительно контрактов с легионерами, планирования бюджета, и главное – кто будет представлять страну в Лиге чемпионов.

"Эта эпидемия внесла определенные изменения во все бюджеты во всех клубах, - говорит президент СК "Прометей", команды-лидера женской Суперлиги. - Хотелось бы получить определенность, все-таки что будет, как будут выступать клубы. Если по аналогии со многими чемпионатами чемпионат будет закончен и не будет определена первая тройка призеров, тогда вопрос: как будет определяться, кто будет предствалять нашу страну в еврокубках? Любое решение, принятое Федерацией волейбола Украины, мы поддержим".

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