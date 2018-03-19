Волейболистка vs легкоатлетка: сексапильные спортсменки хвастаются формами в Instagram

Молодая американская волейболистка Кайла Симмонс и бразильская прыгунья в воду Ингрид Оливейра практически синхронно разместили на своих страницах в Instagram откровенные фото в купальниках.

Определить, кто лучше, слишком тяжело, поэтому лучше просто любоваться спортивными формами девушек.

Кайла Симмонс имеет более 80 тысяч подписчиков в Instagram, несмотря на то, что пока не может похвастаться особыми успехами в волейболе. Тем не менее, практически каждый снимок с участием собирает не менее пяти тысяч лайков, будь то фото с тренировки или пляжный снимок в купальнике.

Ранее очаровательная волейболистка показала язык и большую грудь.

Напомним, что Ингрид Оливейра прославилась секс-скандалом на Олимпиаде-2018. В олимпийской деревне Ингрид хотела заняться сексом с бразильским гребцом Педро Гонсалвешем и пыталась выгнать из комнаты соседку Джованну Педросу. Та "настучала" в НОК. Разразился скандал. В итоге Оливейра в дуэте с Педросой заняли последнее место и решили больше не выступать вместе.

Недавно Ингрид Оливейра поразила разнообразием бикини.

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