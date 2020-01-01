Яркие эмоции, лебедь и кот: лучшие спортивные фото 2019 года

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Знаменитое информационное агентство Reuters опубликовало лучшие спортивные фотографии 2019 года. "Фотографы Reuters освещали крупнейшие спортивные события 2019 года: от Кубка мира среди женщин в Париже до чемпионата мира по парапланеризму в Крушево. Вот наши лучшие спортивные фотографии года", – говорится в описании к подборке.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче четвертого тура Australian Open-2019 против чеха Томаша Бердыха в Мельбурне, 20 января 2019 года.

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Седрик Соарес из "Саутгемптона" противостоит игроку "Лестера" Харви Барнсу в матче чемпионата Англии на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере, 12 января 2019 года.

/ Фото: Reuters

Игрок Тоттенхэма" Лукас Моура празднует свой третий гол в матче против "Аякса" в полуфинале Лиги чемпионов на арене "Йохана Кройффа" в Амстердаме, 8 мая 2019 года.

/ Фото: Reuters

Британская легкоатлетка Хейли Каррутерс на коленях добирается до финиша во время Лондонского марафона в Лондоне, 28 апреля 2019 года.

/ Фото: Reuters

Игрок в американский футбол команды "Нью-Ингленд Пэтриотс" Том Брэди празднует победу в Супербоуле LIII на стадионе "Мерседес-Бенц", Атланта, 3 февраля 2019 года.

/ Фото: Reuters

Пловец пропускает лебедя во время тренировки ранним утром на Змеином озере в Лондоне, 23 августа 2019 года.

/ Фото: Reuters

Автобус "Ливерпуля" проезжает мимо болельщиков во время парада победителей в Лиге чемпионов в Ливерпуле, 2 июня 2019 года.

/ Фото: Reuters

Винсент Компани забивает первый гол "Манчестер Сити" против "Лестера" во время матча Премьер-лиги на стадионе "Этихад", Манчестер, 6 мая 2019 года.

/ Фото: Reuters

Австрийский лыжник Майкл Хейбек в прыжке во время турнира по прыжкам с трамплина на четырех холмах в Бишофсхофене, 6 января 2019 года.

/ Фото: Reuters

Кот прервал игру во втором тайме между "УАНЛ Тигрес" и "Реал Солт-Лейк" во время игры в Кубке Лиги на стадионе "Рио Тинто" в Солт-Лейк-Сити, 24 июля 2019 года.

/ Фото: Reuters

Себастьян Феттель из "Феррари" повредил свой болид во время этапа Формулы-1 в Бахрейне на международном автодроме Бахрейна в Сахире, 31 марта 2019 года.

/ Фото: Reuters

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Габриэла Агундес Гарсия и Алехандра Орозко Лоза из Мексики принимают участие в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 м среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта в Муниципальном центре водных видов спорта университета Намбу, Гванджу, 14 июля 2019 года.

/ Фото: Reuters

Легкоатлетка из Беларуси Ольга Мазуронак и Саломе Роша из Португалии в действии на женском марафоне во время чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе 2019 года, 28 сентября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Латвийские хоккеисты Элвис Мерзликин и Теодорс Блюгерс и россиянин Евгений Кузнецов во время матча группы В Латвия – Россия на чемпионате мира по хоккею в Братиславе, 18 мая 2019 года.

/ Фото: Reuters

Австрийская горнолыжница Рикарда Хаасер участвует в соревнованиях по скоростному спуску среди женщин в финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Грандвалире, 11 марта 2019 года.

/ Фото: Reuters

Энди Руис-младший в бою с Энтони Джошуа во время поединка за титулы чемпионов мира в супертяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO на Diriyah Arena, Дирия, 7 декабря 2019 года.

/ Фото: Reuters

Пилот "Феррари" Шарль Леклер во время тренировки на Гран-при Формулы-1 в Азербайджане на городской трассе Баку, 26 апреля 2019 года.

/ Фото: Reuters

Пилоты летают на своих парапланах во время Чемпионата мира по парапланеризму в Крусево, 7 августа 2019 года.

/ Фото: Reuters

Сальва Ид Насер из Бахрейна перед началом финала на 400 метров среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе, 3 октября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Игрок "Вашингтон Нэшнлс" празднует в раздевалке победу над "Сент-Луис Кардиналс" в игре четвертой серии бейсбола плей-офф NLCS 2019 года на стадионе "Национальный парк" в Вашингтоне, 15 октября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Игроки женской сборной Нигерии предъявляют свои претензии главному арбитру встречи Мелиссе Борхас во время матча чемпионата мира против команды Франции на стадионе "Роужон-Парк" в Ренне, 17 июня 2019 года.

/ Фото: Reuters

Кейт Шотмэн и Изабель Торп из Британии во время заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта среди женщин в Кванджу, 16 июля 2019 года.

/ Фото: Reuters

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Легкоатлет Арманд Дуплантис из Швеции в финале прыжков с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике среди мужчин в Дохе, 1 октября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Футболистка Меган Рапино из США празднует свой забитый гол во время игры Франция – США в четвертьфинале чемпионата мира среди женщин на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, 28 июня 2019 года.

/ Фото: Reuters

Девушка-боксер Хуанг Вэньси по время последней тренировки в Китае, перед тем, как отправиться в Тайвань на чемпионат мира среди женщин, 23 сентября 2018 года.

/ Фото: Reuters

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери и игрок "Саутгемптона" Натан Редмонд во время матча Премьер-лиги на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, 23 ноября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Американский Гольфист Тайгер Вудс празднует успех на 18-й лунке, что позволило ему выиграть Мастерс 2019 года в Национальном Гольф Клубе Огасты, 14 апреля 2019 года.

/ Фото: Reuters

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время Гала-выступления на Гран-при по фигурному катанию на Кубке 2019 года во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве, 17 ноября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Сия Колизи из Южной Африки празднует трофей Уэбба Эллиса после победы в финале Кубка мира по регби на Международном стадионе в Йокогаме, Япония, 2 ноября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Тиссанна Хиклинг из Ямайки во время квалификационного соревнования по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе 2019 года на международном стадионе Халифы в Дохе, 5 октября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Вратарь Бен Фостер из "Уотфорда" во время матча Премьер-лиги против "Шеффилд Юнайтед" на стадионе "Викаридж Роуд" в Уотфорде, 5 октября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Сербский теннис Новак Джокович перед полуфинальным матчем с болгарином Григором Димитровым на Мастерсе в Париже, 2 ноября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Кара Вингер из США во время квалификационного соревнования по метанию копья среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, 30 сентября 2019 года.

/ Фото: Reuters

Игрок в крикет Бен Стоукс из Англии празднует победу над Австралией в Хедингли, Лидс, 25 августа 2019 года.

/ Фото: Reuters

Американская теннисистка Кори Гауфф празднует победу в матче третьего круга против Полоны Херцог из Словении на "Уимблдоне" в Лондоне, 5 июля 2019 года.

/ Фото: Reuters

Общий план Гольф клуба в Портраше во время третьего тура 148-го Открытого чемпионата по гольфу в Северной Ирландия, 20 июля 2019 года.

/ Фото: Reuters

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