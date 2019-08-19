Юная звезда синхронного плавания из Украины: "На чемпионате мира не хватало мяса"

Марта Федина / Фото: Getty Images

Наша 17-летняя солистка сборной по артистическому плаванию Марта Федина в свой дебютный чемпионат мира завоевала четыре медали, а в прошлом году стала чемпионкой Европы в комбинации. Мы расспросили у юной синхронницы, как она добилась статуса новой водной "примы-балерины", о том, чем запомнился ей "мир" в южнокорейском Кванджу, и какие цели она ставит дальше.

- Впечатления самые яркие, все прошло, как мы хотели, – вспоминает Марта. – Все мне понравилось: и страна, и как принимали. И в группе взяли олимпийскую лицензию – это самое главное.

- Как справились с волнением? На дебютном чемпионате мира оно явно было.

- Мне кажется, я больше волновалась до соревнований, чем во время. Ну, волнение было, но не такое, как я себе представляла. Все гладко прошло.

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- В соло вы дважды стали четвертой. Над чем еще нужно поработать, чтобы в следующий раз взять медаль?

- Думаю, нужен опыт. Все девушки, которые оказались передо мной, – олимпийские призеры. Нужно больше новых элементов необычных, креатива, силовых движений. Мои фирменные элементы? У меня неплохо получается выталкивание.

- Не так давно солисткой была Елизавета Яхно. Большая конкуренция в сборной на это место?

- В принципе, кроме Лизы и меня, никто не претендует. Мы вдвоем боролись, и выбрали меня (улыбается). Как это происходит? Длинную программу я всегда делала, а короткую должна была делать Лиза. Потом я эту программу тоже выучила, и мы обе ее показали главному тренеру (Светлане Саидовой. – Авт.). Тренеры посовещались и выбрали между нами.

- Расскажите о программах. Как выбирали музыку?

- Музыку всегда выбирает главный тренер. Мы можем что-то принести показать – она послушает, и если ей понравится, то поставит программу. Но эти две сольные выбрала Светлана Борисовна и сама скомпилировала. Короткую немного меняли, но схема – Лизиного соло. Произвольное называется "Секрет будущего", а техническое – "Полет над землей".

- В дуэте вы выступали с Анастасией Савчук, которая еще в прошлом году была в паре с Лизой. Насколько сложно было приспособиться друг к другу?

- Она опытная, мне помогала. Сначала было сложно. Дуэт я раньше делала, но очень редко. Последний раз перед этим – в 2017 году. Нужно смотреть за человеком, стоять близко. И у меня есть такая особенность: я люблю загонять движения, то есть быстрее делать, а она – наоборот. Сложно нам было сначала отработать синхрон. Но со временем притираешься друг к другу. Спасибо Насте, что она на меня не давила (смеется). Когда мы стали в пару? Где-то с октября начали вместе работать.

Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

- Ваши конкурентки – близняшки Марина и Влада Алексеевы?

- Да, они делали длинный дуэт, а мы – короткий. Но потом Светлана Борисовна сказала, что на мире будет одна пара. В дуэте у нас очень интересные программы. Техническая состоит чуть ли не из пяти кусков музыки. Произвольный дуэт – "Всадники огня". Он необычный, быстрый и сложный.

- А какие еще остались впечатления от чемпионата? Как вам организация?

- Организация хорошая. Было три бассейна. У нас был график, кто во сколько приходит и уходит, сколько минут дают в одном бассейне, сколько – в другом. В основном соревновательном было очень много камер – все продвинуто.

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- В нашей сборной по прыжкам в воду жаловались на проблемы с транспортом в Кванджу и даже с питанием и жильем. Вы с таким не сталкивались?

- У нас с транспортом было все нормально. Он ходил каждые 20 минут от нашей деревни. Номера нормальные – обычные квартиры. В еде, как по мне, было мало мяса. В принципе, я вообще там его не ела. Я к нему равнодушна, но спортсменам же нужно мясо. Было острое, пережаренное или в кляре, но вот обычная грудинка, например – нет. Единственное, был рис, но две недели есть рис на завтрак, обед и ужин – как-то не очень.

- Успели увидеть город?

- Один раз вышли буквально на час – масочки купили, и все.

Марта Федина и Анастасия Савчук. Фото – Getty Images

В тренде Украинцев ждут длинные выходные

- Некоторые из наших девушек обменялись после соревнований подарками с кореянками. Вы тоже присоединились?

- Нет, это близняшки. Влада увлеклась языком корейским, учила его. Они специально подготовились, привезли подарки. У них прямо миссия была!

- А вы какие-то слова выучили за это время?

- Да нет. "Привет", и все. А Влада переводить еще не может, но по-корейски читает. Говорит, он самый легкий из азиатских, даже не сложнее английского.

- Увидела у вас в соцсетях интересное место, где все оставляли свои шапочки. Что это было?

- Это в деревне было. Приходишь, выставляешь картинку с их хештегом – тебе дают футболочку, сумочку, магнитик. И если хочешь, можешь оставить шапочку – они ее запаковывают и потом передают детям.

- Хочется немного больше о вас узнать вне бассейна. Чем вы увлекаетесь?

- Год я училась, потому что был 11-й класс, ВНО, дополнительные занятия. А в этом году я хочу пойти сдать на права и, может быть, на актерское мастерство. И еще, возможно, хочу в компьютерную школу. Планов куча. Но главное – это Олимпиада, конечно. Посмотрю, насколько я буду уставать, сколько мне хватит сил. А рисовать что-то или вышивать – таким я не увлекаюсь.

- Куда поступили?

- При школе у нас в Харькове есть училище физической культуры – два курса проходишь, а потом поступаешь в инфиз.

- Синхронниц часто называют русалками. О них есть много историй и в кино, и в литературе. У вас есть любимая?

- Про Ариэль, наверное – диснеевская "Русалочка". В детстве мне очень нравилась, смотрела ее тысячу раз. Каждые выходные пересматривала.

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- А как вы пришли в артистическое плавание?

- Мама предложила пойти поучиться плавать. Я сказала: "Да, давай". Буквально в тот же день меня после садика забрали, и мы поехали записались в группу. Занималась я там долго, может, полгода. Потом у нас были первые соревнования, и я там заняла первое место. И оказалось, что это было синхронное плавание. Мы вообще ни сном ни духом! Я думаю: что это за странные движения такие делают? У нас же пока были только азы. Никогда по телевизору не видела, чтобы так плавали. Вот так и остались.

- Кстати, и сейчас почти не показывают артистическое плавание по телевизору.

- Да, хотя сейчас оно уже более популярное. Но все равно все спрашивают: "Это вы там танцуете?" Танцуем, но только это не так легко, как все думают.

- Есть синхронистки или синхронисты, которыми вы восхищаетесь?

- Одной такой девушки нет. Нравится гибкость Варвары Субботиной, техника Жаклин Симоно, артистичность Ани Волошиной, интересные движения, как у Оны Карбонель.

- Успели потренироваться с Анной Волошиной, когда она еще выступала?

- В одной команде – нет, но в бассейн ходили вместе, параллельно занимались.

- О неспортивных планах мы теперь знаем. А как насчет спортивных?

- Ну какие могут быть планы? Конечно, олимпийская медаль! Нужно работать, чтобы была первая в истории Украины медаль Олимпийских игр в синхронном плавании. Хотим и надеемся, что все так и получится.

- Как, кстати, сейчас с судейством? Раньше ходили разговоры, что где-то подсуживали, где-то засуживали.

- Сейчас нормально. Знаете, это такой вид спорта, где судят по заслугам. Каждая синхронница вносит свой вклад. Тренеры и все остальные работали на имя команды Украины. И благодаря заслугам прошлых команд мы сейчас имеем результат.

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