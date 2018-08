Юный шахматист из Украины отказался общаться на русском: "Мама, я давно мечтал потроллить россиян"

Украинский шахматист Роман Ковальский во время пребывания на детском шахматном турнире в Румынии проявил свою гражданскую позицию и отказался общаться с соперником из России на российском языке. Об этом сообщила мама мальчика на своей странице в Facebook. Известно, что Роман выступал в возрастной категории до 12 лет.

Анна Ковальская написала, что во время партии российский мальчик задал вопрос ее сыну, но тот на английском ответил, что не понимает его. Россиянин удивился, что житель Украины не понимает русский язык. Также она заявила, что ей все равно, если кто-то считает этот поступок не толерантным.

Рома сегодня играл с соперником из России.

Он спрашивает Рому – какой у тебя рейтинг?

Рома – I do not understand you.

Тот – что?!

Рядом сидит молдаванин и говорит русскому – он не понимает русский. Тот – как не понимает, он же из Украины. Рома после партии мне: "Мама, я так давно мечтал потроллить так россиян".