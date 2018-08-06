Юный шахматист из Украины отказался общаться на русском: "Мама, я давно мечтал потроллить россиян"

Сегодня, 18:06

Случай произошел во время шахматного турнира для 12-летних в Румынии

Роман Ковальский. Фото Facebook
Роман Ковальский. Фото Facebook

Украинский шахматист Роман Ковальский во время пребывания на детском шахматном турнире в Румынии проявил свою гражданскую позицию и отказался общаться с соперником из России на российском языке. Об этом сообщила мама мальчика на своей странице в Facebook. Известно, что Роман выступал в возрастной категории до 12 лет.

Анна Ковальская написала, что во время партии российский мальчик задал вопрос ее сыну, но тот на английском ответил, что не понимает его. Россиянин удивился, что житель Украины не понимает русский язык. Также она заявила, что ей все равно, если кто-то считает этот поступок не толерантным.

Рома сегодня играл с соперником из России.

Он спрашивает Рому – какой у тебя рейтинг?

Рома – I do not understand you.

Тот – что?!

Рядом сидит молдаванин и говорит русскому – он не понимает русский. Тот – как не понимает, он же из Украины. Рома после партии мне: "Мама, я так давно мечтал потроллить так россиян".

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Добавим, что этот поступок вызвал волну обсуждения на странице Анны. В ответ на это она написала еще одно сообщение в соцсети:

"Кто-то упрекает меня, что я написала этот пост для пиара. Это смешно, честное слово. Такого "пиара" никому не пожелаю. Но раз этот пост вызвал такой резонанс – значит, людей задевает это и болит. И хотим подчеркнуть: мы – украинцы и гордимся нашей замечательной страной и языком!

Кто-то обвиняет меня в неуважении к шахматам и в целом к Украине. Отвечу – вы неправы. Я болею за развитие шахмат в Украине и всеми силами помогаю. А в нашей стране идет война, которая поддерживается Россией. Это детская реакция на язык страны-агрессора", – написала мама юного шахматиста.

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Ранее мы писали, что украинский шашист выиграл суд у федерации, дисквалифицировавшей его за вышиванку и слова о Путине.
шахматы, русский язык

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