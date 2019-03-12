Железная леди: украинка, покорившая Эверест, побежит марафон в Северной Корее
Ирина Галай получила визу в одну из самых закрытых стран мира и готова пробежать там марафон
Ирина Галай, первой из украинок покорившая Вершину мира – гору Эверест, решила попробовать себя в марафоне. Причем, состоится он в одной из самых закрытых стран мира – в Северной Корее.
"Виза есть, можно раскрыть карты. Мы будем бежать самый странный марафон в мире!!!! Пхеньянский Международный марафон. Марафон в Северной Корее доступен туристам только с 2014 года, до этого в нем принимали участие только местные. Уверена, что это будет незабываемо", – прокомментировала Ирина.
Ранее знаменитая украинская альпинистка рассказала нам о замерзающем на Эвересте чае, сотнях "женихов" в базовом лагере и миллионерах на вершине. Ирина Галай: "Трупы? Это антураж главной вершины мира".
Покорение Эвереста было в 2016 году. Затем Ирина приняла участи в экспедиции, в рамках которой хотела стать второй женщиной в мире, которая взойдет на соседнюю с Эверестом гору Лхоцзе без использования кислородных баллонов. Это – в так называемой "зоны смерти", где человеческий организм не может полноценно функционировать из-за недостатка кислорода.
Ирина Галай в студии segodnya.ua
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