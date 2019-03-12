Железная леди: украинка, покорившая Эверест, побежит марафон в Северной Корее

Ирина Галай получила визу в одну из самых закрытых стран мира и готова пробежать там марафон

Ирина Галай. Фото: Instagram

Железная леди: украинка, покорившая Эверест, побежит марафон в Северной Корее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78d/5be/5c878d5be1d55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78d/5be/5c878d5be1d55.jpg 2019-03-12T12:48:00+02:00 Другие Ирина Галай получила визу в одну из самых закрытых стран мира и готова пробежать там марафон

Ирина Галай, первой из украинок покорившая Вершину мира – гору Эверест, решила попробовать себя в марафоне. Причем, состоится он в одной из самых закрытых стран мира – в Северной Корее.

"Виза есть, можно раскрыть карты. Мы будем бежать самый странный марафон в мире!!!! Пхеньянский Международный марафон. Марафон в Северной Корее доступен туристам только с 2014 года, до этого в нем принимали участие только местные. Уверена, что это будет незабываемо", – прокомментировала Ирина.

Ранее знаменитая украинская альпинистка рассказала нам о замерзающем на Эвересте чае, сотнях "женихов" в базовом лагере и миллионерах на вершине. Ирина Галай: "Трупы? Это антураж главной вершины мира".

Покорение Эвереста было в 2016 году. Затем Ирина приняла участи в экспедиции, в рамках которой хотела стать второй женщиной в мире, которая взойдет на соседнюю с Эверестом гору Лхоцзе без использования кислородных баллонов. Это – в так называемой "зоны смерти", где человеческий организм не может полноценно функционировать из-за недостатка кислорода.

Ирина Галай в студии segodnya.ua

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