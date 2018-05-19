Знаменитая серфингистка удивила вульгарным купальником

Девушка выбрала не совсем подходящий наряд для прогулки на пляж

Знаменитая австралийская серфингиста Холли-Дейзи Коффи снова удивила своим образом в Instagram. Девушка сфотографировалась в откровенном купальнике с явно вульгарным вырезом. Фото девушки собрало более 30 тысячи лайков и несколько сотен комментариев, где фанаты спортсменки обсуждали ее внешний выбор. Некоторым такой выбор пришелся по душе, но были и такие, кто считал подобный наряд слишком откровенным.

Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.