Знаменитая серфингистка удивила вульгарным купальником

Сегодня, 19:06

Девушка выбрала не совсем подходящий наряд для прогулки на пляж


Знаменитая австралийская серфингиста Холли-Дейзи Коффи снова удивила своим образом в Instagram. Девушка сфотографировалась в откровенном купальнике с явно вульгарным вырезом. Фото девушки собрало более 30 тысячи лайков и несколько сотен комментариев, где фанаты спортсменки обсуждали ее внешний выбор. Некоторым такой выбор пришелся по душе, но были и такие, кто считал подобный наряд слишком откровенным.

Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.

88787

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.

Недавно Элли-Джин Коффи попросила оценить прелести своих сестер, предоставив на всеобщее обозрение фото груди Холли-Дейзи, Бонни-Лу и Руби-Ли.

А еще раньше Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.
серфинг, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитая серфингистка удивила вульгарным купальником". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Мерседес Террелл. Фото Instagram

Ринг-герл боев в смешанных единоборствах снялась в фотосессии в нижнем белье

Сегодня, 13:10

Мерседес Террелл опубликовала в Instagram фотографии, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру

Футбол

Анна Кравец. Фото Instagram

Жена форварда сборной Украины засветила большую грудь

Вчера, 21:55

Анна Кравец разместила эротическое фото в соцсетях
Загрузка...

Футбол

Фото twitter

Почти голые: Неймар снялся со своей девушкой в откровенной рекламе

17 Мая, 15:21

Футболист позирует в кадре вместе со своей девушкой Бруной Маркезини

Футбол

Звезда "Реала" перед финалом Лиги чемпионов в Киеве закрутил роман с любительницей фото топлес

17 Мая, 13:49

Аккаунт девушки в Instagram пестрит соблазнительными фото

Другие

Пышногрудую серфингистку в купальнике сравнили с богиней

15 Мая, 21:50

Девушка вызвала фурор в соцсети

Другие

Александра Тисленок. Фото Instagram

Я была пышечкой: спортсменка-красотка из Казахстана сфотографировалась в прозрачном белье

15 Мая, 16:56

Девушка рассказала, как она просыпается утром и что первым делом делает в постели
Загрузка...