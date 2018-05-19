Знаменитая серфингистка удивила вульгарным купальником
Девушка выбрала не совсем подходящий наряд для прогулки на пляж
Знаменитая австралийская серфингиста Холли-Дейзи Коффи снова удивила своим образом в Instagram. Девушка сфотографировалась в откровенном купальнике с явно вульгарным вырезом. Фото девушки собрало более 30 тысячи лайков и несколько сотен комментариев, где фанаты спортсменки обсуждали ее внешний выбор. Некоторым такой выбор пришелся по душе, но были и такие, кто считал подобный наряд слишком откровенным.
Мы уже сообщали, что нескромная австралийка регулярно радует своих подписчиков новыми откровенными снимками. При этом девушка имеет оригинальный вкус – практически все купальники едва скрывают пышные формы девушки.
Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.
Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность.У Элли-Джин более 800 тысяч подписчиков в Instagram, Холли-Дейзи имеет почти 700 тысяч поклонников, Руби-Ли может похвастаться почти 300 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – чуть более 200 тысячами фолловеров.
Недавно Элли-Джин Коффи попросила оценить прелести своих сестер, предоставив на всеобщее обозрение фото груди Холли-Дейзи, Бонни-Лу и Руби-Ли.
А еще раньше Холли-Дейзи сфотографировалась топлес. Это фото собрало более 50 тысяч лайков.
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