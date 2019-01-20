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Знаменитая украинская легкоатлетка будет выступать за Россию

Сегодня, 16:24

Наталия Погребняк вышла замуж и сменила гражданство

Наталия Погребняк
Наталия Погребняк.
Знаменитая украинская легкоатлетка будет выступать за Россию //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/484/a18/5c4484a18531d.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/484/a18/5c4484a18531d.jpg Другие Наталия Погребняк вышла замуж и сменила гражданство

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила бегунье Наталии Погребняк, сменившей в связи с замужеством украинское гражданство на российское, выступать на национальных соревнованиях по легкой атлетике в России. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

30-летняя Погребняк специализируется в спринтерском беге на 100 и 200 метров, наивысших результатов эта спортсменка добивалась в составе эстафетных команд. На Играх-2016 в Бразилии украинская эстафетная четверка 4х100 метров, в составе которой была Погребняк, заняла итоговое шестое место. На ЧМ-2011 в Южной Корее Погребняк завоевала "бронзу" в этой же дисциплине.

"Наталья вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах, – заметил Паркин. – Она также имеет право уже сейчас подать заявку на получение нейтрального статуса, который нужен для выступления на зарубежных турнирах".

"Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах", – подытожил собеседник ТАСС.

В январе 2017 года Погребняк вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина, специализирующегося в тройном прыжке.

Личный рекорд в беге на 100 метров (11,09 секунды) Погребняк установила летом 2015 года на национальных соревнованиях в Кировограде. Кристина Сивкова, занявшая первое место на чемпионате России 2018 года в беге на 100 метров, показала результат 11,29 секунды.

легкая атлетика, гражданство, Эстафета

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Источник:

ТАСС

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