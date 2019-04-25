Знаменитый украинский прыгун в воду завершил карьеру в 31 год

Кваша становился призером Олимпиады-2008 и побеждал на чемпионате Европы

Илья Кваша. Фото: Александр Яремчук

Знаменитый украинский прыгун в воду Илья Кваша объявил о завершении спортивной карьеры. 31-летний спортсмен признался, что из-за проблем со здоровьем больше не мог выступать на высоком уровне.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я физически не смог выполнять ту нагрузку, которая была необходима для достижения высоких результатов, а гарантий никто не давал. У меня же была сложная операция на левой почке. Чем больше я начинал грузится, тем больше ощущалась усталость. Восстановление давалось тяжело. Показатели сначала были на нормальном уровне, но чем больше я тренировался, тем хуже себя чувствовал и тут уже было не до шуток. Сложно далось решение об окончании карьеры, но я считаю, что поступил правильно. Потому что рисковать здоровьем – это одно, а рисковать уже нормальной жизнью – совершенно другое", – признался Илья в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

Кваша – бронзовый призер Олимпиады 2008 года в Пекине, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, многократный чемпион и призер чемпионатов Европы. Также Кваша участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне, где занял четвертое место в паре с Алексеем Пригоровым.

Ранее мы писали, что две медали завоевали украинцы на Юношеских Олимпийских играх в прыжках в воду. София Лыскун и Тарас Бондарчук выиграли по "серебру".

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