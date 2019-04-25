Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Знаменитый украинский прыгун в воду завершил карьеру в 31 год

Сегодня, 11:37

Кваша становился призером Олимпиады-2008 и побеждал на чемпионате Европы

Илья Кваша
Илья Кваша. Фото: Александр Яремчук

Знаменитый украинский прыгун в воду Илья Кваша объявил о завершении спортивной карьеры. 31-летний спортсмен признался, что из-за проблем со здоровьем больше не мог выступать на высоком уровне.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я физически не смог выполнять ту нагрузку, которая была необходима для достижения высоких результатов, а гарантий никто не давал. У меня же была сложная операция на левой почке. Чем больше я начинал грузится, тем больше ощущалась усталость. Восстановление давалось тяжело. Показатели сначала были на нормальном уровне, но чем больше я тренировался, тем хуже себя чувствовал и тут уже было не до шуток.

Сложно далось решение об окончании карьеры, но я считаю, что поступил правильно. Потому что рисковать здоровьем – это одно, а рисковать уже нормальной жизнью – совершенно другое", – признался Илья в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

Кваша – бронзовый призер Олимпиады 2008 года в Пекине, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, многократный чемпион и призер чемпионатов Европы. Также Кваша участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне, где занял четвертое место в паре с Алексеем Пригоровым.

Ранее мы писали, что две медали завоевали украинцы на Юношеских Олимпийских играх в прыжках в воду. София Лыскун и Тарас Бондарчук выиграли по "серебру".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Прыжки в воду, Илья Кваша

Вы сейчас просматриваете новость " Знаменитый украинский прыгун в воду завершил карьеру в 31 год". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , СЭ в Украине

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две медали завоевали украинцы на Юношеских Олимпийских играх

18 октября 2018, 10:13

София Лыскун и Тарас Бондарчук выиграли по "серебру"

Украина завоевала две медали юношеской Олимпиады-2018

14 октября 2018, 11:29

Прыгунья в воду София Лискун и борчиха вольным стилем Оксана Чудик принесли в копилку нашей сборной два "серебра"

Экстремалы прыгали с моста в горную реку: как это было

14 сентября 2018, 08:27

В Мостаре легенда прыжков Гари Хант выиграл мужской зачет, Адриана Хименес стала лучшей среди женщин

Украинский призер Олимпиады-2008 поехал на соревнования в Крым

20 августа 2018, 23:29

Алексей Пригоров занял второе место в состязаниях по клифф-дайвингу

В Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду

7 августа 2018, 14:49

Столица Украины примет крупные соревнования в 2019 году

Украинский дуэт стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

7 августа 2018, 09:37

Результат Олега Колодия и Софии Лискун оказался недосягаемым для соперников

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В одной из криворожских шахт обнаружили артефакты

Королёва удивила своей фигурой

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

В Киеве полиция пошла на штурм захваченного спорткомплекса

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Бойко спас для Киева надежду на "золото": обзор матча "Динамо" – "Шахтер"

Сегодня, 09:10

Если бы не сейв вратаря киевлян, "горняки" могли бы отмечать чемпионство уже сейчас

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

Вчера, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

23 апреля, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

23 апреля, 20:24

В 25-м туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Как новичку быстро научиться подтягиваться на турнике?