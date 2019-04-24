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Звезда фигурного катания из Украины объявила о беременности

Сегодня, 13:22

Олимпийская чемпионка 2018 года Алена Савченко ждет ребенка

Алена со своим мужем
Алена со своим мужем. Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алена Савченко сообщила о своей беременности. Ее супругом является британский художник Лиам Кросс. Они поженились летом 2016 года.

"Счастье близко! С нетерпением жду встречи с маленьким человеком, который наполовину я, наполовину – мой любимый", – подписала свою фотографию в соцсетях Савченко.

В Солт-Лейк-Сити-2002 Алена, выступая за Украину, вместе со Станиславом Морозовым заняла 15-е место. С 2004 года уроженка украинского Обухова переехала в Германию. До 2014 год Алена выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы. После Игр-2014 пара распалась. Шолковы завершил карьеру, а вот Савченко решила еще продолжить выступления.

И в 2018 году она выиграла "золото" Олимпийских игр в Пхенчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо. 

После победы в Пхенчхане Алена призналась в интервью "СегодняСпорт": "В этой медали и часть Украины".

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Тег беременность, фигурное катание, Алена Савченко

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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