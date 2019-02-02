18-летняя украинка Ястремская пробилась в финал крупного турнира WTA
В полуфинале в Таиланде украинская теннисистка в двух сетах обыграла Магду Линетт, а в финале встретится с Томлянович
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов Toyota Thailand Open в Хуахине, Таиланд. В полуфинале 18-летняя Ястремская, посеянная под восьмым номером, в двух сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт – 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 26 минут.
Это второй финал Даяны. В октябре прошлого года украинка выиграла турнир в Гонконге. Тогда она стала самой молодой украинкой, выигравшей турнир WTA.
Обзор матча Ястремская – Линетт
Соперницей Даяны по финалу станет обидчица украинки Катерины Козловой австралийка Айла Томлянович (№6 "посева"). В прошлом году Ястремская обыграла Томлянович на турнире в Пекинесо счетом 6:2, 3:6, 6:2. Вне зависимости от исхода финального матча в понедельник Ястремская впервые войдет в число 40 сильнейших теннисисток планеты.
Ястремская стала первой представительницей Украины, которая второй раз сыграет в финале турнира WTA до того, как ей исполнится 19 лет.
"У меня будет еще один шанс выиграть второй титул WTA, и я постараюсь показать лучшее, на что способна, но не буду слишком много думать о титуле, потому что не хочу нагружать себя излишним волнением. Сегодня на корте я была немного уставшей. У меня была нелегкая сетка, я рада, что прошла весь этот путь и сыграю в финале", – сказала Ястремская.
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