18-летняя украинка Ястремская пробилась в финал крупного турнира WTA

В полуфинале в Таиланде украинская теннисистка в двух сетах обыграла Магду Линетт, а в финале встретится с Томлянович

Даяна Ястремская. Фото: AFP

18-летняя украинка Ястремская пробилась в финал крупного турнира WTA //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5bf/47d/5c55bf47ded93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5bf/47d/5c55bf47ded93.jpg 2019-02-02T18:06:00+02:00 Теннис В полуфинале в Таиланде украинская теннисистка в двух сетах обыграла Магду Линетт, а в финале встретится с Томлянович

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов Toyota Thailand Open в Хуахине, Таиланд. В полуфинале 18-летняя Ястремская, посеянная под восьмым номером, в двух сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт – 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 26 минут.

Это второй финал Даяны. В октябре прошлого года украинка выиграла турнир в Гонконге. Тогда она стала самой молодой украинкой, выигравшей турнир WTA.

Обзор матча Ястремская – Линетт

Соперницей Даяны по финалу станет обидчица украинки Катерины Козловой австралийка Айла Томлянович (№6 "посева"). В прошлом году Ястремская обыграла Томлянович на турнире в Пекинесо счетом 6:2, 3:6, 6:2. Вне зависимости от исхода финального матча в понедельник Ястремская впервые войдет в число 40 сильнейших теннисисток планеты.

Ястремская стала первой представительницей Украины, которая второй раз сыграет в финале турнира WTA до того, как ей исполнится 19 лет.

"У меня будет еще один шанс выиграть второй титул WTA, и я постараюсь показать лучшее, на что способна, но не буду слишком много думать о титуле, потому что не хочу нагружать себя излишним волнением. Сегодня на корте я была немного уставшей. У меня была нелегкая сетка, я рада, что прошла весь этот путь и сыграю в финале", – сказала Ястремская.

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Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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