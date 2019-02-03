Даяна Ястремская: "Эту победу я посвящаю своей маме"

Мама теннисистки едва не потеряла зрение после того, как в руках взорвалась бутылка с шампанским

Ястремская с трофеем. Фото: AFP

Даяна Ястремская: "Эту победу я посвящаю своей маме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/705/563/5c5705563c5b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/705/563/5c5705563c5b9.jpg 2019-02-03T17:14:40+02:00 Теннис Мама теннисистки едва не потеряла зрение после того, как в руках взорвалась бутылка с шампанским

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира WTA International с призовым фондом в 250 тысяч долларов в Хуахине (Таиланд). В финале 18-летняя Ястремская в трех сетах обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 2:6, 7:6.

После матча украинка заявила, что посвящает эту победу своей маме.

"Не ожидала, что пройду так далеко, потому что с моей мамой произошел небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в Украину, поэтому мне было очень трудно здесь выступать. Но я доказала себе, что могу пройти через это. Эту победу я посвящаю своей маме", – заявила Ястремская.

Ранее отец теннисистки рассказал о несчастном случае в семье. В руках матери Ястремской взорвалась бутылка, в результате чего она едва не потеряла зрение.

Ястремская стала первой представительницей Украины, которая дважды выиграла турнир WTA до того, как ей исполнилось 19 лет. В октябре прошлого года украинка выиграла турнир в Гонконге. Тогда она стала самой молодой украинкой, выигравшей турнир WTA.

В понедельник Даяна Ястремская станет самой молодой украинкой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации – 18 лет 8 месяцев и 20 дней. Ястремская побьет рекорд Элины Свитолиной, ставшей 40-й ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 дней (16 сентября 2013). Завтра Ястремская займет 34-е место в рейтинге WTA.

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Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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