Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка в трех сетах обыграла австралийку Эшли Барти

Свитолина радуется победе над Барти. Фото: AFP

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8bb/eac/5c88bbeacb232.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8bb/eac/5c88bbeacb232.jpg 2019-03-13T10:15:01+02:00 Теннис Украинская теннисистка в трех сетах обыграла австралийку Эшли Барти

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, обыграв в тяжелейшем матче австралийку Эшли Барти – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 14 минут. На счету Свитолиной 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 21. Барти совершила 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

"Матч получился очень долгим, потому что у нас были длинные розыгрыши и геймы. Я всегда верю в свою физическую готовность. Знаю, что могу проводить хорошие матчи, что я сильна физически. Это одна из моих сильных сторон, поэтому нужно в нее верить. Я работала над фитнесом перед этим турниром. Важно было выйти на корт и бороться до последнего очка. Такой настрой мне помог", – призналась после матча Свитолина.

Следующей соперницей Элины будет чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

Ранее мы писали, что Леся Цуренко проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Украинка уступила в двух сетах белоруске Арине Соболенко.

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