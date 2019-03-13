Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе
Украинская теннисистка в трех сетах обыграла австралийку Эшли Барти
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, обыграв в тяжелейшем матче австралийку Эшли Барти – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.
Матч продолжался 3 часа 14 минут. На счету Свитолиной 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 21. Барти совершила 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.
"Матч получился очень долгим, потому что у нас были длинные розыгрыши и геймы. Я всегда верю в свою физическую готовность. Знаю, что могу проводить хорошие матчи, что я сильна физически. Это одна из моих сильных сторон, поэтому нужно в нее верить. Я работала над фитнесом перед этим турниром. Важно было выйти на корт и бороться до последнего очка. Такой настрой мне помог", – призналась после матча Свитолина.
Следующей соперницей Элины будет чешская теннисистка Маркета Вондроушова.
Ранее мы писали, что Леся Цуренко проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Украинка уступила в двух сетах белоруске Арине Соболенко.
Смотрите также путь к успеху Элины Свитолиной:
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