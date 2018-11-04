Финал в Торонто для Катерины Козловой с Кирин Лемуан

Украинская теннисистка Катерина Козлова прогнозировано вышла в финал турнира серии ITF – Telvin Women`s Challenger, который проходит в Торонто, Канада. Козлова – первый номер посева на турнире, но ее соперница по финалу – Кирин Лемуан из Голландии – по пути к решающему матчу выбила вторую ракетку турнира Конни Перрен (Швейцария) и восьмую ракетку Бьянку Андрееску (Канада). А заодно – украинку Дашу Лопатецкую.

У Козловой с ее статусом №1 посева в Торонто лишь в полуфинале появилась соперница из числа сеяных – шестая ракетка Джессика Понше (Франция). Матч получился упорный – 7:6, 2:6, 6:3.

Перед этим украинка выбила из сетки американку Надю Гилчрист (6:0, 6:0), румынку Александру Каданцу (6:4, 3:6, 6:2) и француженку Шеразад Рейкс (6:2, 4:6, 6:2).

Это девятый финал Козловой в турнирах серии ITF, начиная с 2012 года. Пять предыдущих она выиграла, последний – в июле 2017 года в Риме.

А в феврале 2018-го Козлова дошла до финала турнира серии WTA – Taiwan Open. Но проиграла.

Напомним, что в конце октября лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла вообще самый крутой индивидуальный трофей в нашем теннисе. Впервые в истории в финале Итогового чемпионата WTA победила украинка.