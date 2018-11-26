"Никогда, никогда не злите меня!": Дэвид Хэй дал пару советов Элине Свитолиной

Сегодня, 15:37

Украинская теннисистка встретилась и британскими боксерами

Свитолина еще и стреляет неплохо. Фото Instagram
Свитолина еще и стреляет неплохо. Фото Instagram

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в Лондоне сфотографировалась с двумя известными британскими боксерами – Энтони Джошуа и Дэвидом Хэем.

"Получила несколько советов от Дэвида Хэя. Никогда, никогда не злите меня!" – написала Свитолина в соцсетях.

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В 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

Победа украинки над датчанкой Каролиной Возняцки на групповом этапе Итогового чемпионата WTA была названа одной из главных сенсаций сезона. В рейтинге WTA 24-летняя теннисистка располагается на четвертой позиции. Всего за карьеру Элина выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде.

Энтони Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF. В своем последнем поединке Джошуа нокаутировал Александра Поветкина.

Дэвид Хэй был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC (2007-2008), WBA (2007-2008), WBO (2008), а также чемпионом мира в супертяжелой весовой категории по версии WBA (2009-2011).
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Championat.ru

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