Плишкова в невероятной борьбе вырвала у Серены Уильямс путевку в полуфинал Australian Open
В полуфиналах Открытого чемпионата Австралии нет не одной теннисистки, кто побеждал бы ранее на турнире
Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала четвертой полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии. Ее четвертьфинал против 23-кратной победительницы турниров "Большого Шлема" американки Серены Вильямс стал настоящим триллером. Напомним, что сегодня Элина Свитолина проиграла Наоми Осаке и не смогла выйти в полуфинал.
Плишкова уступала по ходу решающей партии 1:5, Серена подавала на матч в 7-м гейме и имела матчбол на собственной подаче, но Плишкова сумела отыграться и затем выиграть 6 геймов подряд. Причем в 10-м гейме на своей подаче Плишкова отыграла еще три матбола. Общий счет поединка 6:4, 4:6, 7:5 в пользу чешской теннисистки.
Таким образом, в полуфиналах Открытого чемпионата Австралии сыграют две представительницы Чехии (Квитова и Плишкова), американка (Коллинз) и японка (Осака). Среди них две победительницы турниров "Большого Шлема" (Квитова и Осака) и одна финалистка (Плишкова).
Но никто из этих четырех спортсменок ранее не играл в финале Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).
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