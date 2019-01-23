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Плишкова в невероятной борьбе вырвала у Серены Уильямс путевку в полуфинал Australian Open

Сегодня, 09:57

В полуфиналах Открытого чемпионата Австралии нет не одной теннисистки, кто побеждал бы ранее на турнире

Каролина Плишкова
Каролина Плишкова. Фото: AFP
Плишкова в невероятной борьбе вырвала у Серены Уильямс путевку в полуфинал Australian Open //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/81d/f87/5c481df877986.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/81d/f87/5c481df877986.jpg Теннис В полуфиналах Открытого чемпионата Австралии нет не одной теннисистки, кто побеждал бы ранее на турнире

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала четвертой полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии. Ее четвертьфинал против 23-кратной победительницы турниров "Большого Шлема" американки Серены Вильямс стал настоящим триллером. Напомним, что сегодня Элина Свитолина проиграла Наоми Осаке и не смогла выйти в полуфинал.

Плишкова уступала по ходу решающей партии 1:5, Серена подавала на матч в 7-м гейме и имела матчбол на собственной подаче, но Плишкова сумела отыграться и затем выиграть 6 геймов подряд. Причем в 10-м гейме на своей подаче Плишкова отыграла еще три матбола. Общий счет поединка 6:4, 4:6, 7:5 в пользу чешской теннисистки.

Таким образом, в полуфиналах Открытого чемпионата Австралии сыграют две представительницы Чехии (Квитова и Плишкова), американка (Коллинз) и японка (Осака). Среди них две победительницы турниров "Большого Шлема" (Квитова и Осака) и одна финалистка (Плишкова).

Но никто из этих четырех спортсменок ранее не играл в финале Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем МонфисомПара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

теннис, Серена Уильямс, Australian Open, Каролина Плишкова

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Источник:

tennisua.org

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