Рафаэль Надаль снялся с Итогового чемпионата АТР

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль досрочно завершил текущий сезон. Испанец не сыграет на Итоговом турнире ATP. Испанец сослался на боли в животе и голеностопе, из-за которых снялся с прошедшего на прошлой недели "Мастерса" в Париже.

"Это был тяжелый год: хороший в плане тенниса, когда я был в состоянии играть, и в то же время плохой из-за травм. К сожалению, в Париже появились проблемы с мышцами живота, а еще у меня в голеностопе есть постороннее тело, которое сегодня нужно удалить во время операции.

Эту проблему мы обнаружили очень давно, и периодически она мешала мне играть. Однако раз сейчас мышцы живота не дают мне выступить в Лондоне, мы воспользуемся моментом, чтобы удалить это тело и избежать проблем в будущем", – заявил Надаль.

Место Рафаэля в турнире займет американец Джон Изнер.

Итоговый чемпионат АТР пройдет с 11 по 19 ноября в Лондоне. В турнире сыграют – Новак Джокович, Роджер Федерер, Александр Зверев, Кевин Андерсон, Марин Чилич, Доминик Тим, Кеи Нишикори и Джон Изнер.

Напомним, что женский Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.