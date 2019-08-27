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Роджер Федерер отобрался на Итоговый чемпионат АТР

27 августа, 15:43

Швейцарец в 17-й раз сыграет в финальном соревновании года

Роджер Федерер на US Open

Роджер Федерер на US Open / Фото: AFP

Швейцарец Роджер Федерер квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первом круге Открытого чемпионата США (US Open)Федерер обыграл представителя Индии Сумита Нагала (4:6, 6:1, 6:2, 6:4). Победа позволила ему отобраться на Итоговый турнир. Швейцарец в 17-й раз сыграет в финальном соревновании года, что является рекордом, второе место по этому показателю занимает американец Андре Агасси, который 13 раз играл в чемпионате АТР.

"Я с нетерпением жду возвращения в Лондон. Квалифицироваться на Итоговый турнир – одна из главных задач в сезоне. Я люблю соревноваться там с лучшими игроками", – сказал Федерер.

38-летний Федерер стал третьим игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

Федерер – шестикратный победитель Открытого чемпионата Австралии (2004, 2006-2007, 2010, 2017-2018), восьмикратный победитель Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012, 2017), пятикратный победитель Открытого чемпионата США (2004-2008) и победитель Открытого чемпионата Франции (2009). Он шесть раз выигрывал Итоговый турнир (2003-2004, 2006-2007, 2010-2011), являясь рекордсменом по данному показателю, еще четыре раза становился финалистом турнира (2005, 2012, 2014-2015). В рейтинге ATP он занимает третье место, в его активе 102 титула.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Прошлогодним победителем является немец Александр Зверев.

Напомним, женский Итоговый турнир выиграла украинка Элина Свитолина:

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теннис теннисист Роджер Федерер Итоговый чемпионат АТР

Источник: ТАСС

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