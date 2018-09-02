Роджер Федерер шокировал соперника своим ударом сбоку от сетки

Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке. Второй номер "посева" Федерер в третьем круге последнего в году турнира серии "Большого шлема" за 1 час 44 минуты победил австралийца Ника Кирьоса (№30 "посева") в трех сетах со счетом 6:4, 6:1, 7:5. Дальше в 1/8 финала US Open швейцарский теннисист сыграет с другим представителем Австралии Джоном Миллменом.

Ник Кирьос выразил восторг тем, как сыграл Роджер Федерер против него в матче третьего круга US Open. Федерер выиграл один из мячей ударом сбоку от сетки.

"Я пытался сказать ему, что его удар был не так и хорош. Но нет, это было нереально. Я сам пробовал так сыграть. Наконец-то увидел, как это делается. Это было невероятно. Наверное, опубликую это в своем Instagram", – прокомментировал Ник Кирьос.

Ранее сам Ник Кирьос стал автором красивого розыгрыша на US Open:

USOpen feels Публикация от Kygs (@k1ngkyrg1os) 29 Авг 2018 в 8:51 PDT

Напомним, что летом вечно влезающий в скандалы Ник Кирьос накануне "шлема" потерял 15 тысяч евро "за непристойное поведение": в полуфинале Лондона в перерыве австралиец имитировал мастурбацию с помощью бутылки с водой.