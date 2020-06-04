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Самый успешный теннисист в истории России обвинил местных звезд в продажности

4 июня, 11:18

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Евгений Кафельников записал ролик, в котором обвинил российских звезд в участии в проплаченной агитации

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, который известен своим оппозиционным отношением к нынешней власти в этой стране, назвал проплаченной агитацию за поправки в российскую конституцию от звезд шоу-бизнеса. Кафельников, двукратный победитель турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира, записал свой ролик в Instagram.

INSTAGRAM

"Друзья, привет! Хочу с вами поделиться одной своей мыслью. Если буду сумбурен и речь будет несвязная, то уж простите. Это не мой конек, к сожалению. В течение последнего часа я в своей ленте Twitter видел очень много постов на тему того, что уже некоторые звезды шоу-бизнеса сегодня активно в своих соцсетях начали делать посты на тему 1 июля и голосования по поправкам в конституцию. Честно говоря, а что вы ожидали? У каждого из них есть своя цена, ради которой они готовы в Instagramm делать посты рекламные либо вот такого рода, которые мы видели.

Такая же цена наверняка есть у меня. Но в отличие от них, у меня есть жизненные принципы, которые, я уверен, ни за какие деньги невозможно купить. На самом деле, все не так уж плохо. Было бы плохо, если бы такого рода посты в своих социальных сетях делали бы, к примеру, Максим Галкин, Ваня Ургант, Тема Панарин или Лена Дементьева. Тогда была бы совсем уж беда", – сказал Кафельников.

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Евгений Кафельников

Евгений Кафельников

Ранее в марте депутаты российской Госдумы поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой конституции. Ее внесла в Думу депутат-единоросс Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, известная своей поддержкой режима Путина.

Евгений Кафельников выиграл 26 турниров ATP в одиночном и 27 турниров в парном разрядах, а также "золото" Олимпиады-2000 в Сиднее. Сейчас ему 46 лет, он завершил карьеру 17 лет назад. Член Международного зала теннисной славы с 2019 года.

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Россия теннисист Евгений Кафельников

Источник: Сегодня|Спорт

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