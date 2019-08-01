Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Свитолина рассказала, как познакомилась с Монфисом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-08-01T18:24:00+03:00 Теннис Забавная история знакомства украинки и ее парня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как познакомилась со своим парнем Гаэлем Монфисом. Оказывается, все произошло благодаря социальным сетям.

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"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы на итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа.

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Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней"

Отметим, что на днях парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.

В прошлом году Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.

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