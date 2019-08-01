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Свитолина рассказала, как познакомилась с Монфисом

Сегодня, 18:24

Забавная история знакомства украинки и ее парня

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Свитолина рассказала, как познакомилась с Монфисом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Теннис Забавная история знакомства украинки и ее парня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как познакомилась со своим парнем Гаэлем Монфисом. Оказывается, все произошло благодаря социальным сетям.

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"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях.  И вот в конце прошлого года, после победы на итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа.

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Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней"

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Отметим, что на днях парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.

В прошлом году Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.

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теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис

Источник: jetsetter.ua

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