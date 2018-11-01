Свитолина удостоилась престижной награды от НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины принял решение отметить теннисистку Элину Свитолину специальной высокой наградой "Гордость Украины". В октябре первая ракетка страны и четвертая ракетку мира установила историческое достижение, победив в итоговом турнире WTА в Сингапуре.

Свитолина стала первой украинкой, которая победила на престижном турнире среди лучших теннисисток сезона. После завершения сезона Свитолина отправилась "перезарядить батарейки" в бикини на пляже.

Напомним, что ранее специальной наградой Олимпийского комитета "Гордость Украины" были удостоены сестры Елена и Екатерина Бондаренко, которые впервые в истории отечественного тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырех турниров "Большого Шлема" – открытом чемпионате Австралии, и легкоатлетка Наталья Добрынская – за получение титула чемпионки мира и установления нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.

Напомним, что в опросе на звание самой красивой теннисистки сезона Элина Свитолина уверенно заняла первое место, опередив всех своих конкуренток – теннисисток из ТОП-8 рейтинга.