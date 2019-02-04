Зона мясорубки Кубка Федерации: в элиту – через четыре страны

Репортаж с тренировки сборной Украины перед поездкой на FedCup

Фото: AFP

Зона мясорубки Кубка Федерации: в элиту – через четыре страны Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82f/d51/5c582fd51a57b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82f/d51/5c582fd51a57b.jpg 2019-02-04T09:45:00+02:00 Теннис Репортаж с тренировки сборной Украины перед поездкой на FedCup

В эту среду, 6 февраля, наша женская сборная по теннису будет выгрызать место в плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации. Спустя три года нам снова приходится преодолевать групповой этап Евро-Африканской зоны. Леся Цуренкo, Дaяна Ястремская, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк и Надежда Киченок с капитаном Михаилом Филимой отправились в польскую Зелена-Гуру. Там девушкам нужно обыграть сперва конкуренток по группе В Швецию (6.02), Болгарию (7.02) и Эстонию (8.02), а затем, если сложится, победителей группы А, где оказались Дания, Польша и Россия (9.02). Каждый день - по три матча, два одиночных и парный. Билет получит лишь одна команда из семерки.

ШВЕДСКИЙ СТАРТ. Всего в Евро-Африканской зоне 15 сборных. "В этом году их разделили на два лагеря: одни играют в Англии, другие - в Польше, - объяснил нам Михаил Филима. - В целом, чтобы выиграть Кубок Федерации, нужно два года: сначала со Второй группы подняться в Первую, а в следующем году выиграть Первую. Но уже давно ходят слухи, что планируют объединить Мировую группу, как у мужчин, чтобы было не две по восемь, а одна на 16 команд. Сейчас выйти в плей-офф для нас абсолютно реально. У шведов неплохой состав (лидеры - Ребекка Петерсон (№54 рейтинга WTA) и Йоханна Ларссон (№71). - Авт.), думаю, это самая сильная сборная из первых трех, но я считаю, мы фавориты этого матча. Неприятно, что он будет первым: нужно привыкнуть к покрытию, атмосфере, мячам. Большие шансы, что Россия займет первое место во второй группе, и стыковой матч, наверное, будет с ними. Не вытянет ли Эстонию одна Анетт Контавейт (№20)? А может! Теоретически она может выдать хорошую одиночку и помочь в паре. Как показывает практика, на этой стадии каждый сет важен. Пять лет назад нам не хватило одного сета, чтобы выйти из группы. Будем настраивать девочек на серьезные игры.

Кстати, это большая редкость, что мы настолько заранее здесь собрались. С Лесей начали тренировки две недели назад, Надя Киченок подключилась в прошлый четверг. С воскресенья мы практически в полном составе. Еще Даяне нужно время добраться после турнира. Физическое состояние девочек? Отличное! Насчет их выступления на Australian Open, на Лесе, наверное, сказался сложный турнир в Брисбене. Ей не хватило одного гейма до победы. Немножко не восстановилась. Элине, жалко, не позволила травма показать лучший теннис. Но она проиграла победительнице, а Осака сейчас действительно заслуженно на первой строчке. Она агрессивна, стабильна, уверена в своих ударах. Для Даяны третий круг - это колоссальный опыт. Мне интересно с ней пообщаться, узнать, что повлияло, когда она выходила на корт с Сереной Уильямс, действительно ли не справилась с волнением, когда играла с кумиром. Ее результаты с каждым годом все лучше и стабильнее, думаю, она еще себя покажет на "Шлеме".

ПОГОНЯТЬ МУЖЧИН. Накануне отъезда сборной нам удалось побывать на ее тренировке в Международной теннисной академии в Жулянах. Кроме Леси Цуренко и Нади Киченок, застали там и мужскую сборную, которую гонял Андрей Медведев. А некоторых из них гоняли и девушки. "Не ожидал такой мощи?" - выкрикнула Леся после очередного смеша, отработанного на Артеме Смирнове. А затем переключилась на Александра Долгополова! Один из лидеров нашей мужской команды все еще восстанавливается после травмы запястья: в августе ему сделали операцию. По словам Филимы, "играет сейчас на 70%, а еще месяц назад играл в бадминтон", чтобы меньше нагружать руку. Во время тренировки Сашино запястье то и дело приходилось разрабатывать, но рубиться с Цуренко на равных ему это не помешало - ликовал почти после каждого взятого очка. А когда они не могли вспомнить, до какого же счета доиграли - 5:5 или 6:6, и Леся выбрала первый, Долгополов-старший воскликнул: "Леся просто хочет дольше покайфовать!".

ОЛЯ ВМЕСТО ДЖОНА. На одном из соседних кортов академии разместились сестры Киченок с новоиспеченным менеджером сборной и самой опытной украинской участницей Федкапа Ольгой Савчук - 12 лет при 18 победах в паре. Хоть экс-теннисистка в конце 2018-го и примеряла новую роль, но на месте не сидит - и спаррингует, и тренирует, и мячи собирает. "Оля ответственно подходит к своей должности, - рассказала Надя Киченок. - Она понимает разницу между игроком и тренером, знает, где держать дистанцию, а где можно пошутить. Мне нравится наше сотрудничество. Изначально мы договаривались работать с парным тренером Джоном Фаррингтоном. Он готовил игроков ATP. Но так как Люда травмирована, он пока наблюдает со стороны. Помогает, но вся тренерская нагрузка на Оле".

Надя поделилась ожиданиями от Федкапа и оценила свою игру в Австралии: "Нам очень нужно пройти эту зону, нельзя в ней засиживаться, потому что мясорубку никто не любит. Если сейчас не пройдем, то в следующий раз играть уже через год. Немного соскучилась за игрой в паре с Людой, не хватает мне ее, - сестра-близняшка пропустила старт сезона из-за травм. - В Австралии играла три турнира с разными напарницами. Они в большей степени одиночницы, и у них немного другие цели на пары. Как находим партнеров? Общаемся, договариваемся на определенный срок. Нет результата - меняем. Кто-то терпит дольше, кто-то сразу меняет. Когда я вышла после поражения во втором раунде на Australian Open, Оля сказала: "К тебе вообще нет никаких претензий". Я играла на высоком уровне, старалась до последнего, но моя напарница Ван Яфань по сравнению с первым кругом, где обыграли Ястремскую, немножко потерялась, ошибалась и уходила в негатив. У нас с ней не было куража, и у меня не получалось вывести ее из этого состояния. AO - любимый "Шлем". Надеюсь, в следующем году там сыграем лучше, уже с Людой".

Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

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