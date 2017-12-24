Продажи билетов на Олимпиаду-2018 резко увеличились

Сегодня, 13:59

Продано более 60% билетов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, хотя несколько месяцев назад было всего 22%

Билеты на Олимпиаду-2018
Билеты на Олимпиаду-2018

Оргкомитет зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане объявил о продаже более 60% билетов на предстоящие Игры.

По состоянию на 21 декабря было продано 655 тысяч билетов, что составляет 61% от общей суммы. Наибольшим спросом пользуются билеты на соревнования по горным лыжам, лыжным гонкам, шорт-треку и бобслею. На церемонию открытия Игр продано 67% билетов. На Паралимпийские игры-2018 реализована 81 тысяча билетов (37%) из 220 тысяч.

В в конце августа было объявлено о том, что организаторы Игр-2018 испытывают проблемы с продажами билетов: на тот момент было продано менее 23% от общего количества. В декабре исполнительный директор Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм Кристоф Дюби заявил, что ситуация заметно улучшилась, и поставленная задача продать 90% билетов к первому дню соревнований вполне выполнима.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. В конце октября стало известно, как выглядят билеты на Олимпиаду-2018. Болельщики начали получать свои пропуска с 1 ноября.

Напомним, что в начале декабря стало известно, что МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018. Из-за массового допинга спортсменов и участия государства в его сокрытии на игры в Пхенчхан допустят только отдельных "чистых" спортсменов из России, которые будут выступать под олимпийским флагом.

билеты, Олимпиада-2018, Пхенчхан

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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