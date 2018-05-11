Динамовец Томаш Кендзера попал в заявку Польши на ЧМ-2018

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018. В расширенную заявку вошли 35 футболистов, но без украинца Тараса Романчука, который недавно получил польское гражданство. В марте Романчук дебютировал в польской сборной в матче против Кореи.

Расширенная заявка сборной Польши:

Вратари: Бартош Биалковски ("Ипсвич", Англия), Лукаш Фабиански ("Суонси", Англия), Лукаш Скорупски ("Рома", Италия), Войцех Щесны ("Ювентус", Италия).

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Бартош Берешински ("Сампдория", Италия), Тиаго Ционек (СПАЛ, Италия), Камил Глик ("Монако", Франция), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба — "Легия" Варшава), Марцин Камински ("Штутгарт", Германия), Томаш Кендзера ("Динамо", Украина), Лукаш Пищек ("Боруссия Дортмунд", Германия).

Полузащитники: Якуб Блащиковски ("Вольфсбург", Германия), Павел Давидович ("Палермо", Италия), Пшемыслав Франковски ("Ягеллония"), Яцек Горальски ("Лудогорец", Болгария), Камил Гросицки ("Халл Сити", Англия), Дамиан Конджер, Рафал Кужава, Шимон Журковски (все — "Гурник" Забже), Гжегож Крыховяк ("Вест Бромвич", Англия), Мацей Макушевски ("Лех" Познань), Кжиштоф Мончински, Себастьян Шимански ("Легия" Варшава), Карол Линетти ("Сампдория", Италия), Славомир Пешко ("Легия" Гданьск), Мацей Рыбус ("Локомотив", Россия), Петр Зьелински ("Наполи", Италия).

Нападающие: Давид Ковнацки ("Сампдория", Италия), Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Аркадиуш Милик ("Наполи", Италия), Кшиштоф Пентек ("Краковия"), Лукаш Теодорчик ("Андерлехт", Бельгия), Камиль Вильчек ("Брондбю", Дания).