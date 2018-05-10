Форварду сборной Бразилии посоветовали больше заниматься сексом

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио дал совет нападающему национальной команды Габриэлу Жезусу в преддверии чемпионата мира 2018 года по футболу.

"Уделяй больше времени сексу! Вот что я обязательно посоветую тебе. Кроме того, старайся хорошенько расслабиться в выходные. Но, конечно, концентрируйся как следует в дни игр и непосредственно во время матчей. Каждый возникающий голевой момент ты должен воспринимать так, будто другого уже не будет", – заявил Ромарио.

По мнению бывшего футболиста, поклонники сборной Бразилии возлагают надежды на Жезуса, поэтому он должен забивать мячи и принести Бразилии победу на чемпионате мира.

Летом 2016 года Жезус подписал контракт с английским "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел в составе команды 40 матчей, забил 16 голов и отдал 5 голевых передач.

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