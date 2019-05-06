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В Катаре стартуе метро к стадиону чемпионата мира 2022 года

6 мая, 22:13

Катар запускает первую линию метро к одному из стадионов ЧМ-2022, открытие состоится 8 мая

В Катаре откроют метро к стадиону ЧМ-2022
В Катаре откроют метро к стадиону ЧМ-2022.

Первая линия катарского метро от Дохи до пригорода Аль-Вакры заработает 8 мая, ее запуск запланирован перед открытием стадиона в Аль-Вакре, где пройдут игры четвертьфинала ЧМ-2022, говорится в сообщении на сайте министерства транспорта и коммуникаций Катара. "Министерство транспорта и коммуникаций объявляет, что ведущая на юг красная ветка метро Дохи начнет работать для перевозки пассажиров в эту среду, 8 мая", – уточнили в министерстве.

Как пояснили в министерстве, состоящая из 18 станций линия будет идти от выставочного комплекса в центре катарской столицы до Аль-Вакры. К среде будут открыты 13 станций.

Запуск первой ветки метро пройдет в Катаре до официального открытия второго по счету стадиона для проведения игр чемпионата мира в 2022 году в Аль-Вакре. Торжественная церемония открытия спортивной арены, которая построена в форме традиционного для Персидского залива корабля для рыбной ловли – доу, намечена на 16 мая, после чего там состоится финал чемпионата по футболу на Кубок эмира.

Метро Дохи будет работать с 8 часов утра до 11 часов вечера и только в рабочие дни – с воскресенья по четверг. В пятницу и субботу, которые являются в Катаре выходными, метро будет закрыто.

Как рассчитывают власти Катара, появление в стране метро, которое было задумано для перевозки болельщиков в дни чемпионата мира по футболу, также поможет разгрузить дороги в эмирате. Однако жители страны считают, что время начала работы подземки слишком позднее, когда все уже начинают работать и учиться, поэтому оно не поможет избавиться от утренних пробок на дорогах.

Ранее мы писали, что Катар представил главный стадион ЧМ-2022. Арена в Лусаиле будет вмещать 80 тысяч зрителей.

Тренер сборной Катара

Контракт главного тренера сборной Катара по футболу испанца Феликса Санчеса продлен до 2022 года, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Катара (QFA). Таким образом, Санчес будет готовить команду к домашнему чемпионату мира 2022 года. Санчес возглавляет сборную Катара с 2017 года. В 2019 году под руководством Санчеса сборная Катара впервые в своей истории одержала победу в Кубке Азии.

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Тег Катар, метро, ЧМ-2022, Катар-2022

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РСпорт

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