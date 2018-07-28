Осорио не стал продлевать контракт со сборной Мексики, с которой дошел до 1/8 финала ЧМ-2018

Колумбиец Хуан Карлос Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики, сообщила пресс-служба федерации футбола страны. Ранее ряд источников утверждали, что специалист не будет продлевать контракт с федерацией футбола Мексики. Осорио возглавлял команду с 2015 года.
Он руководил командой во время чемпионата мира 2018 года, "ацтеки" дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии со счетом 0:2.
"Мы благодарим Осорио за страсть и любовь, с которыми он подходил к своей работе в сборной Мексики. Также мы ценим искренность и честность Осорио в принятии решения завершить работу с национальной командой", – сообщила пресс-служба федерации.
Осорио стал уже восьмым тренером, потерявшим работу после завершения ЧМ-2018. Ранее без своих наставников остались команды Панамы, Польши, Коста-Рики, Испании, Туниса Аргентины и Исландии.
Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.
Гол Неймара стал 227-м для сборной Бразилии за всю историю выступлений на чемпионатах мира - это новый рекорд
Рафаэль Маркес при этом считает, что Неймар может получить "Золотой мяч"