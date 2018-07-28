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Осорио не стал продлевать контракт со сборной Мексики, с которой дошел до 1/8 финала ЧМ-2018

Сегодня, 10:29
Главный тренер работал с командой с 2015 года
Хуан Карлос Осорио. Фото AFP
Хуан Карлос Осорио. Фото AFP

Колумбиец Хуан Карлос Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики, сообщила пресс-служба федерации футбола страны. Ранее ряд источников утверждали, что специалист не будет продлевать контракт с федерацией футбола Мексики. Осорио возглавлял команду с 2015 года.

Он руководил командой во время чемпионата мира 2018 года, "ацтеки" дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии со счетом 0:2.

"Мы благодарим Осорио за страсть и любовь, с которыми он подходил к своей работе в сборной Мексики. Также мы ценим искренность и честность Осорио в принятии решения завершить работу с национальной командой", – сообщила пресс-служба федерации.

Осорио стал уже восьмым тренером, потерявшим работу после завершения ЧМ-2018. Ранее без своих наставников остались команды Панамы, Польши, Коста-Рики, Испании, Туниса Аргентины и Исландии.

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.

футбол, ЧМ-2018, сборная Мексики, Хуан Карлос Осорио
Источник: Championat.ru
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Турнирная таблица ЧМ-2018
A
B
C
D
E
F
G
H
#
Команда
М
О
1
Уругвай
3
9
2
Россия
3
6
3
Саудовская Аравия
3
3
4
Египет
3
0
1
Испания
3
5
2
Португалия
3
5
3
Иран
3
4
4
Марокко
3
1
1
Франция
3
7
2
Дания
3
5
3
Перу
3
3
4
Австралия
3
1
1
Хорватия
3
9
2
Аргентина
3
4
3
Нигерия
3
3
4
Исландия
3
1
1
Бразилия
3
7
2
Швейцария
3
5
3
Сербия
3
3
4
Коста-Рика
3
1
1
Швеция
3
6
2
Мексика
3
6
3
Южная Корея
3
3
4
Германия
3
3
1
Бельгия
3
9
2
Англия
3
6
3
Тунис
3
3
4
Панама
3
0
1
Колумбия
3
6
2
Япония
3
4
3
Сенегал
3
4
4
Польша
3
3
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Расписание и результаты ЧМ-2018
15 Июля, Воскресенье
Франция
4:2
Хорватия
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