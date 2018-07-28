Осорио не стал продлевать контракт со сборной Мексики, с которой дошел до 1/8 финала ЧМ-2018

Главный тренер работал с командой с 2015 года

Хуан Карлос Осорио. Фото AFP

Колумбиец Хуан Карлос Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики, сообщила пресс-служба федерации футбола страны. Ранее ряд источников утверждали, что специалист не будет продлевать контракт с федерацией футбола Мексики. Осорио возглавлял команду с 2015 года.

Он руководил командой во время чемпионата мира 2018 года, "ацтеки" дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии со счетом 0:2.

"Мы благодарим Осорио за страсть и любовь, с которыми он подходил к своей работе в сборной Мексики. Также мы ценим искренность и честность Осорио в принятии решения завершить работу с национальной командой", – сообщила пресс-служба федерации.

Осорио стал уже восьмым тренером, потерявшим работу после завершения ЧМ-2018. Ранее без своих наставников остались команды Панамы, Польши, Коста-Рики, Испании, Туниса Аргентины и Исландии.

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.